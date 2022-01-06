Безусловно, значительные изменения внесла и продолжает вносить пандемия COVID-19. Однако в текущей мировой ситуации можно найти не только негатив, но новые возможности.

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Апсайклинг продуктов

Тенденция, что призвана дарить еще больше нестандартных решений и интересных вкусов в будущем. Представители отрасли уверенно поддерживают направление zero waste и стремятся снизить количество пищевых отходов в процессе производства пищи. К примеру, производитель ReGrained представил энергетические батончики, изготовленные из отработанного зерна. В 2022 году компании будут внедрять инновации еще активнее.

Мерч от шеф-поваров

В последнее время повара активно представляют книги и авторские товары. Однако раньше это явление было популярно преимущественно среди телекулинаров. В этом году тренд на разнообразные коллаборации и брендированную продукцию наберет еще большие обороты.

Производители в центре внимания

Пандемия четко продемонстрировала, что ресторанам нужно ценить своих поставщиков, ведь разрушение цепи поставок является крайне опасным. Следовательно, в 2022 году фермеров и производителей будут упоминать еще чаще.

Бум напитков из грибов

В последние годы изрядной популярности набирают напитки из грибов, к примеру, комбуча. Такая тенденция будет сохраняться и дальше. Львиная грива, чага и грибы рейши уже захватили США и будут развиваться в других регионах.

Счастье на кухне

Удовлетворение рабочей силы больше не является обязательным в сфере гостеприимства. На первый план выдвигается психически мощная и активная команда. Речь идет о справедливости и новых бизнес-моделях, бесплатных учебных ресурсах для поваров и здоровом рабочем месте. Ожидается, что командные психологи могут стать обычным явлением.

Образование, образование и еще раз

Особое внимание будет уделено развитию персонала и коммуникации с посетителями. Так, стоит ожидать большое количество конференций, мастер-классов, открытых кухонь и т.д.

Рост цен

По данным Food and Agriculture Organization (FAO), в конце 2021 года зафиксирован самый высокий показатель цен на пищевые продукты. Рост будет продолжаться и в 2022 году, а среди основных причин – проблемы цепи поставок и инфляционное давление, особенно в сферах энергетики, транспорта и упаковки.

Уход от мегаполиса

Все больше флагманских ресторанов изысканной кухни сбегут в пригород. В постпандемическом мире они будут стремиться к производителям, персоналу и земле. Цель – локальность и собственное производство.

Заведения-офисы

В условиях пандемии COVID-19 произошел вынужденный переход на удалённый режим работы. Однако люды начали уставать от работы дома и сбегать в заведения, чтобы "сменить картинку". Так, в 2022 году рестораны начнут учитывать потребности клиентов и предлагать не только вкусные блюда, но и комфортное пространство для работы.

NFT

В скором времени тренд на NFT (цифровой актив) может захватить и ресторанную индустрию. К примеру, повара и бармены могут создавать и продавать виртуальные предметы коллекционирования. Это поможет им повысить доходность авторских произведений – от блюд до коктейлей.

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Налог на мясо

Сегодня на животноводство приходится 14,5% мировых выбросов парниковых газов. Правительства считают, что надлежащее обложение мяса может помочь сократить вредное влияние отрасли на окружающую среду. В частности, поиск, развитие и популяризация растительных альтернатив позволяет сделать подобные законы менее болезненными для ресторанного бизнеса.