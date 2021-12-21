Пока до Нового года остаются считанные дни, мы решили подвести итоги уходящего года. Так какие фудтренды доминировали в 2021-м – узнайте в материале.

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1. Вегетарианство

Более 11% населения планеты – вегетарианцы. Выбор этого фудтренда имеет разные причины: одни убеждены, что таким образом заботятся о животных и климате, а другие обосновывают свое решение безусловной пользой для здоровья.

Наиболее распространенной формой является классическое вегетарианство, в рамках которого люди не употребляют мясо, рыбу и морепродукты, однако добавляют в свой рацион молочные продукты, яйца и мед. Есть и такие люди, которые наотрез отказались от потребления молока и яиц – овегетарианцы и лактовегетарианцы соответственно.

Вегетарианские продукты / Фото Unsplash

Однако самым строгим направлением вегетарианства является веганство, не предполагающее употребление каких-либо продуктов животного происхождения. Среди веганов есть также фрукторианцы, употребляющие только фрукты, ягоды, орехи и семена – все, что собирается без ущерба для растений.

При соблюдении сбалансированного питания вегетарианство не несет никакой опасности организму. Одним из самых приятных "побочных эффектов" вегетарианства является потеря веса, ведь такой способ питания ускоряет метаболизм на 16%. В то же время, врачи советуют вегетарианцам регулярно проверять содержание витамина B12 в организме.

2. Растительные альтернативы

Всемирно известные производители и владельцы стартапов все более активно ищут пути замены продуктов животного происхождения. Это связано с экологическими последствиями промышленного животноводства и желанием инвесторов вкладывать средства в проекты перспективной отрасли.

Компании заменяют не только мясо, но и молочные продукты. В частности, производят альтернативное молоко, в основе которого – генномодифицированная микрофлора, созданная путем ферментации сахара.

Такая продукция менее вредна для окружающей среды. Производство влечет на 97% меньше парниковых газов в отличие от традиционных молочных изделий.

Словенская компания Juicy Marbles планирует стать первым в мире коммерческим производителем стейка филе-миньона на растительной основе. Для этого стартап привлек 4,5 миллиона долларов инвестиций.

В свою очередь немецкий стартап Perfeggt предлагает потребителям растительные яйца. Первый продукт – это жидкая альтернатива яйцам, которая изготовлена ​​из бобов и богата белком. Из смеси можно с легкостью приготовить яичницу или омлет.

Компания Nestle испытывает растительные яйца и креветки. Они изготовлены из морских водорослей, гороха и растения конжака, которое широко распространено в Азии. Продукт богат соевым белком и жирными кислотами омега-3.

Культовый McDonald's также протестует растительные бургеры в своих ресторанах. Лимитированную серию вегетарианских бургеров McPlant от Beyond Meat запустят в продажу с 2022 года. Основная задача – обнаружение спроса на продукт, после чего его могут окончательно добавить в основное меню заведения. Специалисты объясняют: чем больше этот продукт будут покупать в сети, тем дешевле он будет стоить.

Растительный бургер / Фото McDonald's

"Сейчас мы стараемся подстроить рецептуру McPlant таким образом, чтобы бургер был доступен", – отмечают в компании.

Отметим, что в этом году отечественная компания UA Plant-Based объединилась с 5 партнерами, чтобы продемонстрировать потребителям растительное мясо от украинских производителей. Так, на выставке World Food Ukraine 2021 представят:

Eat Me At – фарш и котлеты для бургеров, составляющие конкуренцию известным иностранным производителям растительного мяса;

Green Go – рыбные котлеты и уникальные мраморные стейки на растительной основе;

Wanted Vegan – растительные нагетсы, по вкусу идентичные традиционным, и котлета по-киевски на основе горохового протеина;

Vegurman – альтернативные филе традиционным видам мяса;

Bobinata – мясо на основе сои с уникальным миксом специй и пряностей.

3. Забота о здоровье

Здоровое питание уже давно перестало быть только трендом. Все чаще люди стали задумываться над тем, какое влияние на организм оказывают те или иные продукты. "Мы то, что мы едим" – убеждение, с которым трудно не согласиться.

Полезная еда / Фото Pixabey

Если коротко сформулировать основные принципы здорового питания, этот перечень будет выглядеть примерно так:

Предпочитайте "правильные" жиры, а вот употребление жареного постарайтесь ограничить. Считайте калории и тратьте больше, чем потребляете. Завтракайте, как король, обедайте, как принц, а ужинайте, как нищий – это правило прекрасно обозначает, какими должны быть порции блюд в разное время суток. Пейте больше воды. Избавьтесь от "пищевой мусора" – кетчупа, майонеза, колбас, консервов, снеков, вафель, круассанов, конфет, газированных напитков и соков. Минимизируйте потребление алкоголя – это вред для организма и лишние калории. Фрукты и сладости ешьте до 12 часов. Добавьте в рацион продукты, важные для сбалансированного питания: грейпфрут, ананас, брокколи, шпинат, авокадо, бобовые, спаржу, яйца, рыбу, морепродукты, индейку и говядину. Не переедайте. Экспериментируйте со вкусами. Последний прием пищи – за 3 часа до сна.

Фрукты / Фото Pixabey

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4. Жиры – в приоритете

Наконец-то миф о том, что жиры – это зло, окончательно разрушен. Вспомним только бум "правильного питания", охвативший людей в 2015 – 2018 годах. Пять приемов пищи в сутки, строгий подсчет калорий, яблоки, гречка, вареная куриная грудка, огурец без соли, рыба на пару и овощи гриль. Полный запрет на употребление жирных и жареных продуктов.

Нарезка / Pixabey

Но в последние годы популярность набирает совершенно новый способ питания – кето-диета. Ключевой принцип – максимальный отказ от углеводов в пользу жиров и белков. Одной из звездных поклонниц такого питания является украинская певица Тина Кароль. Она рассказала, что похудеть до желаемого веса ей удалось именно благодаря кетозу (запускаемый в организме процесс вследствие минимизации углеводов и сосредоточения на белках и жирах). Так, поп-дива может позволить себе есть масло, сало, сосиски и сыры. Однако все это – без хлеба.

"Клин клином – нужно есть жиры. Как бы это сложно и странно ни звучало. Когда вы едите жиры, вы убиваете свои жиры этим", – отметила Тина Кароль.

Так, придерживаясь кето-диеты вы можете есть:

мясо;

рыбу;

морепродукты;

яйца;

авокадо;

орехи;

масло;

сыры;

колбасы;

овощи с низким содержанием углеводов.

Стоит свести к минимуму потребление:

круп и крахмальных продуктов: картофель, гречка, рис, макароны, овсянка;

бобов и фасоли;

хлеба;

фруктов (кроме ягод);

сладостей;

алкоголя.

Однако помните, что всегда следует консультироваться с врачом и подбирать систему питания индивидуально.

5. Домашняя кухня, рестораны быстрого обслуживания и доставка

Пандемия COVID-19 навсегда изменила наш привычный уклад жизни. В частности, несколько видоизменились привычки в приготовлении и потреблении пищи. Однако нет ничего абсолютного, все варьируется.

Так, львиная доля людей стала чаще готовить дома, экспериментировать с блюдами и выпечкой. Другие же предпочли заведения быстрого питания, заказ еды в любимых ресторанах "с собой" или услуги доставки.

Доставка / Фото Pinterest

6. Фермерская продукция

В течение последнего года стремительно развивается отрасль фермерских хозяйств, предлагающих крафтовую продукцию. Так, недавно в Украине запустили первую гастрономическую онлайн-карту "Дороги гурманов". Проект объединил 130 крафтовых производителей со всей страны, а впоследствии это число будет расти. Разработчики должны решить сразу две задачи: помочь украинцам ознакомиться с самыми вкусными заведениями, а производителям – заявить о себе и найти настоящих ценителей своей продукции.

Крафтовые продукты / Фото Pixabey

Кроме того, пандемия COVID-19 не только ограничила возможности зарубежных путешествий, но и дала толчок внутреннему туризму. С помощью карты все желающие смогут познакомиться с отечественными производителями фруктов, овощей, меда, яиц, сыра, мяса, рыбы, устриц, улиток, пива и вина.

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7. Экологичность – от изготовления до упаковки

В 2021 году вопрос влияния человека на окружающую среду был одним из самых актуальных. Прежде всего, о своем вкладе активно задумываются сами потребители. Так, в последние годы они стали отказываться от одноразовых стаканов в пользу собственных чашек.

Кроме того, производители принимают во внимание не только качество своих продуктов, но и экологичность упаковки. К примеру, украинская компания предложила альтернативу пластику – пакеты из кукурузного крахмала.

Эко-шоппер / Фото Pinterest

Напомним, с 10 декабря в Украине запретили бесплатное распространение тонких пластиковых пакетов. К нарушителям будут применяться санкции. Исключение составляют пакеты, используемые для мяса, рыбы и продуктов из них, а также сыпучих продуктов, для которых пакет является первичной упаковкой. Детальнее о запрете и штрафах – читайте в материале.