Нестандартный предмет гардероба получил символическое название – COAT-19 ("ПАЛЬТО-19"). Концептуальный пуховик призван осветить "абсурдную экологическую проблему, связанную с пандемией".

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Важно! Ежедневно в мире используется около 3 миллионов масок – они не пригодны к переработке и накапливаются на свалках. В результате маски, состоящие из пластиковых микроволокон, распадаются на еще меньшие частицы и попадают в воду, нанося вред людям и животным.

Как это удалось

Дело в том, что большинство одноразовых масок на рынке изготовлены из полипропилена – пластика с терморегулирующими свойствами. Этот материал часто используют при наполнении пуховиков.

Замботти собрал около 1 500 светло-голубых масок, которые засоряли улицы Рейкьявика. Впоследствии он продезинфицировал каждую маску озоновым спреем.

Вопреки тому, что частицы COVID-19 могут храниться в масках только в течение семи дней, я хранил их в упакованном пластиковом пакете в течение месяца, чтобы гарантировать полное отсутствие следов вируса,

– отмечает дизайнер.

К проекту присоединился Алекс Саастамойнен – студент факультета дизайна моды в университете Аалто в Финляндии. Он превратил маски в наполнитель для куртки. Разработчики решили сделать внешнюю часть куртки прозрачной – для этого применили водонепроницаемый ламинат.

Уникальный пуховик из использованных масок / Фото Тобиаса Замботти и Луки Рангетти