Нестандартний предмет гардеробу отримав символічну назву – COAT-19 ("ПАЛЬТО-19"). Концептуальний пуховик покликаний висвітлити абсурдну екологічну проблему, що пов'язана з пандемією".

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Важливо! Щодня у світі використовується близько 3 мільйонів масок – вони не придатні до переробки й накопичуються на звалищах. В результаті маски, що складаються з пластикових мікроволокон, розпадаються на ще менші частинки й потрапляють у воду, завдаючи шкоди людям й тваринам.

Як це вдалося

Річ у тім, що більшість одноразових масок на ринку виготовлено з поліпропілену – пластика з терморегулюючими властивостями. Цей матеріал часто використовують при наповненні пуховиків.

Замботті зібрав близько 1 500 світло-блакитних масок, які засмічували вулиці Рейк'явіка. Згодом він продезінфікував кожну маску озоновим спреєм.

Всупереч тому, що частинки COVID-19 можуть зберігатися в масках лише протягом семи днів, я зберігав їх у запакованому пластиковому пакеті протягом місяця, щоб гарантувати повну відсутність слідів вірусу,

– відзначає дизайнер.

До проєкту приєднався Алекс Саастамойнен – студент факультету дизайну моди в університеті Аалто у Фінляндії. Він перетворив маски в наповнювач для куртки. Розробники вирішили зробити зовнішню частину куртки прозорою – для цього застосували водонепроникний ламінат.

Унікальний пуховик з використаних масок / Фото Тобіаса Замботті та Луки Рангетті