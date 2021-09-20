В США и Европе технология довольно распространенной. Однако это первый подобный опыт для Украины.

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Вертикальная ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU

Главное преимущество вертикальной фермы – возможность стабильного обеспечения жителей городов свежей зеленью высокого качества. Кроме того, продукт, что созревает на ферме, наполнен полезными витаминами и микроэлементами, которые сохраняются на протяжении длительного времени. Вертикальные фермы защищены от вредителей, поэтому использование химии сводится к минимуму.

Вертикальная ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU

Что известно о ферме