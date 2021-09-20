В США и Европе технология довольно распространенной. Однако это первый подобный опыт для Украины.
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Вертикальная ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU
Главное преимущество вертикальной фермы – возможность стабильного обеспечения жителей городов свежей зеленью высокого качества. Кроме того, продукт, что созревает на ферме, наполнен полезными витаминами и микроэлементами, которые сохраняются на протяжении длительного времени. Вертикальные фермы защищены от вредителей, поэтому использование химии сводится к минимуму.
Вертикальная ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU
Что известно о ферме
- "зеленые стены" обеспечивают возможность выращивать растения в любом месте;
- инновационная автоматизированная система, которая обрабатывает урожай и контролирует весь процесс,
- стерильная среда, которая требует минимального участия человека;
- закрытое помещение с чистым воздухом, поэтому урожайность не зависит от внешних погодных условий;
- специальное освещение;
- контролируемый микроклимат и замкнутый цикл ирригации, что позволяет уменьшить использование воды;
- максимально экологическая разработка, ведь фермы не загрязняют сточные воды, не приводят к эрозии почв, имеют существенно меньший выброс парниковых газов.