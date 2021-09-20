У США та Європі технологія є доволі розповсюдженою. Однак це перший подібний досвід для України.
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Вертикальна ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU
Головна перевага вертикальної ферми – можливість стабільного забезпечення жителів міст свіжою зеленню високої якості. Крім того, продукт, що дозріває на фермі, наповнений корисними вітамінами та мікроелементами, які зберігаються впродовж тривалого часу. Вертикальні ферми є захищеними від шкідників, тож використання хімії зводиться до мінімуму.
Вертикальна ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU
Що відомо про ферму
- "зелені стіни" забезпечують можливість вирощувати рослини в будь-якому місці;
- інноваційна автоматизована система, яка обробляє врожай та контролює весь процес;
- стерильне середовище, яке вимагає мінімальної участі людини;
- закрите приміщення з чистим повітрям, тож врожайність не залежить від зовнішніх погодних умов;
- спеціальне освітлення;
- контрольований мікроклімат та замкнутий цикл іригації, що дозволяє зменшити використання води;
- максимально екологічна розробка, адже ферми не забруднюють стічні води, не призводять до ерозії ґрунтів, мають істотно менший викид парникових газів.