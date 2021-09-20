У США та Європі технологія є доволі розповсюдженою. Однак це перший подібний досвід для України.

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Вертикальна ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU

Головна перевага вертикальної ферми – можливість стабільного забезпечення жителів міст свіжою зеленню високої якості. Крім того, продукт, що дозріває на фермі, наповнений корисними вітамінами та мікроелементами, які зберігаються впродовж тривалого часу. Вертикальні ферми є захищеними від шкідників, тож використання хімії зводиться до мінімуму.

Вертикальна ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU

Що відомо про ферму