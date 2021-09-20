Первая в Украине: в Днепре появилась вертикальная зеленая ферма

20 сентября 2021 , 17:08
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Источник:

RAU

Компания Vertical Field Ukraine разработала вертикальную ферму для выращивания зелени. Ее обустроили в одном из супермаркетов Днепра.

В США и Европе технология довольно распространенной. Однако это первый подобный опыт для Украины. 

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Вертикальная ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU

Главное преимущество вертикальной фермы – возможность стабильного обеспечения жителей городов свежей зеленью высокого качества. Кроме того, продукт, что созревает на ферме, наполнен полезными витаминами и микроэлементами, которые сохраняются на протяжении длительного времени. Вертикальные фермы защищены от вредителей, поэтому использование химии сводится к минимуму.

Вертикальная ферма Vertical Field Ukraine / Фото RAU

Что известно о ферме

  • "зеленые стены" обеспечивают возможность выращивать растения в любом месте;
  • инновационная автоматизированная система, которая обрабатывает урожай и контролирует весь процесс,
  • стерильная среда, которая требует минимального участия человека;
  • закрытое помещение с чистым воздухом, поэтому урожайность не зависит от внешних погодных условий;
  • специальное освещение;
  • контролируемый микроклимат и замкнутый цикл ирригации, что позволяет уменьшить использование воды;
  • максимально экологическая разработка, ведь фермы не загрязняют сточные воды, не приводят к эрозии почв, имеют существенно меньший выброс парниковых газов.

 

Автор: Катерина Сердюк