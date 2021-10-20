В компании отмечают, что из-за своей исторической важности этот ресторан для McDonald's является очень знаковым местом.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Ресторан на Лукьяновке

В новом просторном зале расположены 238 посадочных мест и 8 терминалов самообслуживания.

В ресторане предусмотрена отдельная зона для курьеров и лифт для доставки заказов на второй этаж.

Также есть одна линия драйва и экспресс окошко, которого раньше не было.

К слову, в McDonald's решили также напомнить, которым было открытие ресторана и показали фото с, казалось бы, далекого 1997 года.



Открытие первого ресторана McDonald's в Украине / Фото McDonald's

Публикация McDonald's

Наконец после обновления открывается МакДональдз на Лукьяновской

В новом просторном зале 238 посадочных мест и 8 терминалов самообслуживания.

В ресторане предусмотрена отдельная зона для курьеров, лифт для доставки заказов на второй этаж, одна линия драйва и экспресс окошко, которого раньше не было.

Напоминаем, что это самый первый МакДональдз, который открылся в Украине еще в 1997 году! Для нас это очень знаковые время и место. Фото с того самого открытия в конце подборки

Ждем тебя в обновленном МакДональдз на станции метро "Лукьяновская".