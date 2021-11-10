Девушка приехала в лес вместе с волонтерами. Исполнительница не скрывала своей печали от ситуации и обратилась к широкой общественности.

В Черновцах пересадили елки с помощью специальной техники

Пожалуйста, люди не будьте свиньями! Как так можно… Сами же здесь живете. От увиденного наворачиваются слезы,

– сокрушается Анна.

Анна Тринчер убрала мусор в лесу / Фото из инстаграма звезды

Почему это важно

Мусор представляет огромную угрозу для окружающей среды. К сожалению, в нашей стране (и не только) проживает множество людей, не осознающих настоящий масштаб проблемы. Поэтому они не только оставляют после себя мусор, но и собственноручно завозят его в леса.

Каждый год специалисты лесных хозяйств прилагают все больше усилий, чтобы освободить территории от бытового мусора. Однако это – не надолго. Всегда возвращаются те, которые прибавят работы. Эти люди вносят весомый вклад в форсирование экологической катастрофы, на грани которой мы сейчас находимся.

Убирать мусор – значит быть сознательным гражданином, беречь себя и природу, а также заботиться о будущем. Выбор за вами!