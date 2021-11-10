Дівчина приїхала до лісу разом із волонтерами. Виконавиця не приховувала свого суму від ситуації та звернулася до широкого загалу.

Важливо У Чернівцях пересадили ялинки за допомогою спеціальної техніки

Будь ласка, люди не будьте свинями! Як так можна… Самі ж тут живете. Від побаченого навертаються сльози,

– засмучується Анна.

Чому це важливо

Сміття становить величезну загрозу для довкілля. На жаль, в нашій країні (і не тільки) проживає безліч людей, які не усвідомлюють справжній масштаб проблеми. Тож люди не лише залишають сміття після себе, а й власноруч завозять його до лісів.

Щороку фахівці лісових господарств докладають все більше зусиль, аби звільнити території від побутового сміття. Однак це – не надовго. Завжди повертаються ті, які додадуть роботи. Ці люди роблять вагомий внесок у форсування екологічної катастрофи, на межі якої ми наразі перебуваємо.

Прибирати сміття – означає: бути свідомим громадянином, берегти себе та природу, а також дбати про майбутнє. Вибір за вами!