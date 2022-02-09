В мире есть пять регионов, где проживает больше всего долгожителей. Это так называемые "голубые зоны": Сардиния (Италия), Окинава (Япония), Икария (Греция), Никоя (Коста-Рика) и Лома-Линда (Калифорнии). Конечно, ежедневный рацион жителей этих уголков мира разительно отличается. Однако мы можем почерпнуть от них лучшие привычки в питании, чтобы быть здоровее.

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9 продуктов, которые потребляют долгожители

Авокадо

Авокадо / Фото Pexels

Авокадо – один из самых любимых продуктов жителей Лома-Линды. Эксперты отмечают, что плод:

способствует снижению уровня холестерина;

содержит на 30% больше калия, чем, например, бананы.

помогает при похудении;

снижает риск диабета 2 типа.

Бобы

Бобы / Фото Pixabey

Этот продукт потребляют почти все жители "голубой зоны". Так, бобы содержат большое количество клетчатки и других питательных веществ, помогающих бороться с болезнями. К примеру, черноглазый горох, популярный в Икарии, обладает противораковыми и антидиабетическими свойствами, а также оказывает положительное влияние на работу сердца.

В свою очередь, жители Никои потребляют черные бобы. Они содержат большое количество клетчатки и антиоксидантов – эти элементы предотвращают рак и снижают риск сердечных заболеваний.

Чеснок

Чеснок / Фото Pexels

Чеснок является мощным природным медикаментом, который: снижает риск некоторых возрастных заболеваний, богат антиоксидантами, обладает противовоспалительными свойствами, помогает предотвратить некоторые виды рака, диабета и сердечно-сосудистых заболеваний. Это обязательный компонент рациона жителей Окинавы.

Картофель

Картофель / Фото Pexels

В Икарии предпочитают белый картофель, который способен предотвращать диабет и бороться с ним, а также помогает поддерживать низкий уровень артериального давления. Жители Окинавы выбирают сладкий фиолетовый картофель (сацума-имо). Она содержит фитохимические вещества (антоцианы), помогающие предотвращать болезни. Кроме того, сладкий картофель богат витаминами А, В6, С, калием и клетчаткой.

Оливковая олия

Оливковое масло / Фото Pexels

Жители Средиземноморья считаются одними из самых здоровых людей в мире. Они почти ежедневно употребляют оливковое масло первого холодного отжима, имеющее множество преимуществ для здоровья: помогает контролировать вес, снижает кровяное давление, уменьшает риск появления некоторых видов рака и обладает противовоспалительными свойствами.

Лосось

Лосось / Фото Pixabey

Красную рыбу обычно употребляют в Лома-Линде, даже приверженцы вегетарианства. Все из-за большого количества омега-3 – жирные кислоты, которые позволяют поддерживать здоровье сердца, снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний и помогают противодействовать воспалениям.

Хлеб на закваске

Хлеб на закваске / Фото Pexels

Такой хлеб довольно популярен на Сардинии. Так, его производят из цельной пшеницы и живых молочнокислых бактерий, благодаря чему сахар и глюкоза превращаются в молочную кислоту. В результате:

гликемический индекс снижается;

человек дольше чувствует себя сытым;

уровень сахара в крови не повышается.

Помидоры

Помидоры / Фото Pexels

Жители Сардинии ежедневно добавляют помидоры в свой рацион. Дело в том, что они содержат ликопин – антиоксидант, известный своими противовоспалительными свойствами, способностью снижать кровяное давление, риск метаболического синдрома и инсульта, а также улучшать здоровье сердца. В частности, помидоры "черри", содержащие более высокий уровень бета-каротина, могут предотвращать рак простаты.

Вино

Вино / Фото Pixabey

Безусловно, с любым алкоголем следует быть крайне осторожным. Однако большинство жителей "голубых зон" потребляют 1-2 бокала красного вина ежедневно. По данным некоторых исследований, оно является полезным для здоровья сердца благодаря антиоксидантам и полифенолам.