Фестиваль стартовал вечером субботы, 25 сентября, в Париже и продолжался до вечера 26 сентября. Его поддержали многие мировые звезды.
Важно Семейно ориентирована медицина: как она работает, и почему это важно для больных детей
География фестиваля
В целом фестиваль охватил сразу все 5 континентов, кроме Антарктиды, и 8 стран мира. Круглосуточная трансляция велась из таких городов:
- Париж (Франция),
- Лагос (Нигерия),
- Рио-де-Жанейро (Бразилия),
- Нью-Йорк (США),
- Лондон (Великобритания),
- Сеул (Южная Корея)
- Лос-Анджелес (США),
- Мумбаи (Индия)
- Сидней (Австралия).
Кто поддержал фестиваль:
Билли Айлиш,
BTS,
Ширан,
Элтон Джон,
Феми Куте,
Лиззи,
Лорди,
Стормзи,
Тиву Сэвидж,
Ашер и многие другие.
Организаторы и партнеры фестиваля отметили важность защиты климата, а также призвали обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса в мире. Кроме того, они хотят посадить миллиард деревьев и накормить 41 миллион голодающих.
Всемирный фестиваль в защиту климата: смотрите видео