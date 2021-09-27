Фестиваль стартовал вечером субботы, 25 сентября, в Париже и продолжался до вечера 26 сентября. Его поддержали многие мировые звезды.

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География фестиваля

В целом фестиваль охватил сразу все 5 континентов, кроме Антарктиды, и 8 стран мира. Круглосуточная трансляция велась из таких городов:

  • Париж (Франция),
  • Лагос (Нигерия),
  • Рио-де-Жанейро (Бразилия),
  • Нью-Йорк (США),
  • Лондон (Великобритания),
  • Сеул (Южная Корея)
  • Лос-Анджелес (США),
  • Мумбаи (Индия)
  • Сидней (Австралия).

Кто поддержал фестиваль:

Билли Айлиш,
BTS,
Ширан,
Элтон Джон,
Феми Куте,
Лиззи,
Лорди,
Стормзи,
Тиву Сэвидж,
Ашер и многие другие.

Организаторы и партнеры фестиваля отметили важность защиты климата, а также призвали обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса в мире. Кроме того, они хотят посадить миллиард деревьев и накормить 41 миллион голодающих.

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