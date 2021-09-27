Фестиваль стартував у вечері суботи, 25 вересня, в Парижі й тривав до вечора 26 вересня. Його підтримали багато світових зірок.

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Географія фестивалю

Загалом фестиваль охопив одразу всі 5 континентів, крім Антарктиди, і 8 країн світу. Цілодобова трансляція велась з таких міст:

  • Париж (Франція),
  • Лагос (Нігерія),
  • Ріо-де-Жанейро (Бразилія),
  • Нью-Йорк (США),
  • Лондон (Велика Британія),
  • Сеул (Південна Корея),
  • Лос-Анджелес (США),
  • Мумбаї (Індія),
  • Сідней (Австралія).

Хто підтримав фестиваль:

  • Біллі Айліш,
  • BTS,
  • Ед Ширан,
  • Елтон Джон,
  • Фемі Куті,
  • Ліззо,
  • Лорді,
  • Стормзі,
  • Тіву Севідж,
  • Ашер і багато інших.

Організатори та партнери фестивалю наголосили на важливості захисту клімату, а також закликали забезпечити рівний доступ до вакцини від коронавірусу у світі. Крім того, вони хочуть посадити мільярд дерев і нагодувати 41 мільйон людей, що голодують.

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