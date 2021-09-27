Фестиваль стартував у вечері суботи, 25 вересня, в Парижі й тривав до вечора 26 вересня. Його підтримали багато світових зірок.

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Географія фестивалю

Загалом фестиваль охопив одразу всі 5 континентів, крім Антарктиди, і 8 країн світу. Цілодобова трансляція велась з таких міст:

Париж (Франція),

Лагос (Нігерія),

Ріо-де-Жанейро (Бразилія),

Нью-Йорк (США),

Лондон (Велика Британія),

Сеул (Південна Корея),

Лос-Анджелес (США),

Мумбаї (Індія),

Сідней (Австралія).

Хто підтримав фестиваль:

Біллі Айліш,

BTS,

Ед Ширан,

Елтон Джон,

Фемі Куті,

Ліззо,

Лорді,

Стормзі,

Тіву Севідж,

Ашер і багато інших.

Організатори та партнери фестивалю наголосили на важливості захисту клімату, а також закликали забезпечити рівний доступ до вакцини від коронавірусу у світі. Крім того, вони хочуть посадити мільярд дерев і нагодувати 41 мільйон людей, що голодують.

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