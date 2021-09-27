На пяти континентах состоялся Всемирный фестиваль в защиту климата

На протяжении 25 – 26 сентября на пяти разных континентах состоялся фестиваль Global Citizen Live, который имел целью привлечь внимание к важным вопросам защиты окружающей среды.

Фестиваль стартовал вечером субботы, 25 сентября, в Париже и продолжался до вечера 26 сентября. Его поддержали многие мировые звезды.

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География фестиваля

В целом фестиваль охватил сразу все 5 континентов, кроме Антарктиды, и 8 стран мира. Круглосуточная трансляция велась из таких городов:

Париж (Франция),

Лагос (Нигерия),

Рио-де-Жанейро (Бразилия),

Нью-Йорк (США),

Лондон (Великобритания),

Сеул (Южная Корея)

Лос-Анджелес (США),

Мумбаи (Индия)

Сидней (Австралия).

Кто поддержал фестиваль:

Билли Айлиш,

BTS,

Ширан,

Элтон Джон,

Феми Куте,

Лиззи,

Лорди,

Стормзи,

Тиву Сэвидж,

Ашер и многие другие.

Организаторы и партнеры фестиваля отметили важность защиты климата, а также призвали обеспечить равный доступ к вакцине от коронавируса в мире. Кроме того, они хотят посадить миллиард деревьев и накормить 41 миллион голодающих.

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