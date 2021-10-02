Проект начала общественная организация "Эко-город" при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program. В сентябре активисты установили контейнеры для сбора пластика в школах Чернигова, а также открыли мастерскую по его переработке.
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Электровелосипедом мы уже развозили по школам контейнеры для пластиковых отходов. Когда они наполнятся, вывозить пластик на переработку тоже будем ним,
– рассказал руководитель общественной организации Сергей Безбородко.
Активисты стремятся продемонстрировать, как можно перевозить грузы без использования двигателей внутреннего сгорания и углеродного следа. Смежная цель – популяризировать электротранспорт.
О транспортном средстве
Организация будет использовать электровелосипед, аналогов которому в городе нет. Транспорт изготовлен специально для "Эко-города" специалистами стартапа по производству электротранспорта, которая реализуется на базе Национального университета "Черниговская политехника". Его разработали за средства грантового финансирования.
Уникальный электровелосипед / Фото "Укринформ"
Характеристики:
- имеет механический привод и электродвигатель;
- грузовая платформа может выдерживать до 500 килограммов веса;
- оснащен мощным аккумулятором – на одном заряде может проехать более 60 километров;
- способен развивать до 50 километров в час, однако разработчики стремятся уменьшить этот показатель до 35 километров в час с целью безопасного передвижения по улицам города.