Plastic Fantastic: в Чернигове запускают важную екоинициативу

В Чернигове стартует важный экологический проект Plastic Fantastic. В рамках реализации инициативы экоактивисты будут вывозить пластик из местных школ. Кроме того, к месту переработки его будут транспортировать электрическим велосипедом, чтобы уменьшить углеродный след.

Проект начала общественная организация "Эко-город" при поддержке Министерства иностранных дел Чешской Республики в рамках Transition Promotion Program. В сентябре активисты установили контейнеры для сбора пластика в школах Чернигова, а также открыли мастерскую по его переработке.

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Электровелосипедом мы уже развозили по школам контейнеры для пластиковых отходов. Когда они наполнятся, вывозить пластик на переработку тоже будем ним,

– рассказал руководитель общественной организации Сергей Безбородко.

Активисты стремятся продемонстрировать, как можно перевозить грузы без использования двигателей внутреннего сгорания и углеродного следа. Смежная цель – популяризировать электротранспорт.

О транспортном средстве

Организация будет использовать электровелосипед, аналогов которому в городе нет. Транспорт изготовлен специально для "Эко-города" специалистами стартапа по производству электротранспорта, которая реализуется на базе Национального университета "Черниговская политехника". Его разработали за средства грантового финансирования.

Уникальный электровелосипед / Фото "Укринформ"

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