Контейнер установили в обновленном сквере "Юность". Теперь все желающие горожане смогут приобщиться к важной миссии.

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Об инициативе

"Япомогабокс" – это специальный автомат, принимающий пластиковую тару. Сейчас можно сдать бутылки объемом до 2-х литров. Начисленные за утилизированный пластик баллы (благотворительные взносы) можно передать в поддержку:

детей-сирот;

беспризорных животных;

пожилых людей.

Отмечают, что установка бокса стала возможной благодаря средствам, собранным в рамках спортивно-благотворительного фестиваля CherITy Fest 2021. Мероприятие призвано способствовать реализации благотворительных инициатив и проектов, направленных на повышение благосостояния города. Всего событие позволило собрать 180 000 гривен.