Контейнер встановили в оновленому сквері "Юність". Відтепер усі охочі містяни зможуть долучитися до важливої місії.

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Про ініціативу

"Япомогабокс" – це спеціальний автомат, який приймає пластикову тару. Наразі можна здати пляшки об'ємом до 2-х літрів. Нараховані за утилізований пластик бали (благодійні внески) можна передати на підтримку:

дітей-сиріт;

безпритульних тварин;

людей похилого віку.

Зауважують, що встановлення боксу стало можливим завдяки коштам, які зібрали у межах спортивно-благодійного фестивалю CherITy Fest 2021. Захід покликаний сприяти реалізації благодійних ініціатив та проєктів, що спрямовані на підвищення добробуту міста. Загалом подія дала змогу зібрати 180 000 гривень.