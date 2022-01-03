Участники марафона стартовали у военной базы в Новом Селе. В этом же населенном пункте они впоследствии и финишировали.

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Военные должны были нести на себе 10 килограммов груза

Командир дежурной ротации майор Михаил Чаюк сообщил подробности маршрута. Его протяженность достигала 19,3 километра. Участникам нужно было добавить это расстояние с 10 килограммами полезного груза и небольшим количеством воды.

Главное, что соревнование позволило построить товарищеские отношения между многонациональными силами, которые входят в состав миротворческих сил KFOR,

– пояснил Чаюк.

Отметим, что KFOR – это международные силы под руководством НАТО, ответственные за обеспечение стабильности в Косово. Их создали в соответствии с резолюцией Совбеза ООН в 1999 году.



Украинцы приняли участие в Danсon March / Фото Командования объединенных сил ВСУ

Украинцы показали отличный результат

Как отметил майор, украинские миротворцы продемонстрировали отличную физическую форму. На странице Командования объединенных сил ВСУ отметили, что всем им удалось вовремя преодолеть дистанцию. За это военных наградили соответствующими сертификатами и наградами.

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