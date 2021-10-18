Почему английский язык настолько важен для карьеры

Английский язык становится все более привычным явлением в повседневной жизни, в том числе и в работе. Все больше вакансий требуют знания английского как обязательное условие к кандидатам, а часто от этого зависит и размер зарплаты.

Джастин Уиггинс, руководитель отдела персонала международного EdTech-маркетплейсу для поиска онлайн-репетиторов Preply, поделился своими мыслями относительно того, почему следует учить английский, и почему компаниям стоит инвестировать в знания этого языка ее сотрудниками.

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Зачем знать английский

Уиггинс рассказал, что согласно исследованию, проведенному в 2020 году, треть опрошенных работников требует надлежащего уровня владения языком, чтобы лучше находить общий язык с коллегами.

Это очень важно для бизнеса: что четко и понятнее сотрудник общается с другими работниками, тем меньше времени уходит на решение проблем и исправление ошибок, которых, кстати, также становится меньше.

На втором месте среди причин изучения английского языка для работы – коммуникация с бизнес-партнерами. Третье место в опросе уверенно занимает необходимость знать и улучшать английский ради самосовершенствования.

Формы обучения

Сейчас все больше влиятельных компаний добавляют эту опцию в соцпакет. Кое-где это происходит за вычетом части расходов по зарплате сотрудника (по предварительному согласованию сторон, конечно). Также часть компаний полностью берут расходы на себя.

Джастин Уиггинс советует использовать индивидуальные занятия. Объяснение простое: эффективность индивидуальных занятий растет, потому что преподаватель в течение академического часа уделяет внимание одному человеку, а не нескольким сразу. Уменьшается и стресс: понимание того, что времени на закрепление пройденного материала больше, тоже положительно влияет на результат.

Очевидно, что английский для современного бизнеса – это must have. Работодатель может рассчитывать на достаточный для поставленных целей уровень знания языка от сотрудников. Вместе с тем следует понимать, что инвестируя в корпоративную английский, компания инвестирует в своих работников и как следствие – в общее развитие компании.