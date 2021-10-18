Джастін Віггінс, керівник відділу персоналу міжнародного EdTech-маркетплейсу для пошуку онлайн-репетиторів Preply, поділився своїми думками щодо того, чому слід вчити англійську, та чому компаніям варто інвестувати в знання цієї мови її співробітниками.

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Навіщо знати англійську

Віггінс розповів, що згідно з дослідженням, проведеним у 2020 році, третина опитаних працівників потребує належного рівня володіння мовою, аби краще знаходити спільну мову з колегами.

Це є дуже важливим для бізнесу: що чіткіше та зрозуміліше співробітник спілкується з іншими працівниками, то менше часу йде на розв'язання проблем та виправлення помилок, яких, до речі, також стає менше.

На другому місці серед причин вивчення англійської мови для роботи – комунікація з бізнес-партнерами. Третє місце в опитуванні впевнено посідає необхідність знати та покращувати англійську заради самовдосконалення.

Форми навчання

Нині дедалі більше впливових компаній додають цю опцію до соцпакета. Подекуди це відбувається з вирахуванням частини витрат із зарплати співробітника (за попереднім погодженням сторін, звісно). Також частина компаній повністю беруть витрати на себе.

Джастін Віггінс радить використовувати індивідуальні заняття. Пояснення просте: ефективність індивідуальних занять зростає, бо викладач упродовж академічної години приділяє увагу одній людині, а не кільком одразу. Зменшується й стрес: розуміння того, що часу на закріплення пройденого матеріалу більше, теж позитивно впливає на результат.

Очевидно, що англійська для сучасного бізнесу – це must have. Роботодавець може розраховувати на достатній для поставлених цілей рівень знання мови від співробітників. Водночас варто розуміти, що інвестуючи в корпоративну англійську, компанія інвестує у своїх працівників та як наслідок – у загальний розвиток компанії.