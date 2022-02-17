Зачастую это связано вовсе не с тем, что она маленькая. Почему работодатель мог скрыть размер зарплаты – есть несколько причин.

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Работодатель не определился с суммой и объемом заданий

Бывает, что у компании открывается новое направление или работодатель ищет специалиста редкой или совсем новой профессии. В таком случае сложно определиться с возможной суммой вознаграждения.

Тогда работодатель пытается выяснить у кандидата во время собеседования, сколько он хотел бы получать, сколько получал на предыдущем месте работы или какая сумма будет приемлемой.

Работодатель боится потерять кандидата из-за "зарплатной вилки"

Это ситуация, когда уровень зарплаты зависит от профессионализма искателя. Компании опасаются: если они назовут "зарплатную вилку", все будут рассчитывать на максимальную сумму.

К примеру, работодатель устанавливает диапазон от 15 до 25 тысяч гривен. На вакансию откликаются двое осей. Первый кандидат – квалифицированный специалист, второй – с меньшим количеством практики и кейсов.

Если первого кандидата в процессе переговоров не устроят условия и он откажется, то предложение получит второй. Он, увидев вилку зарплат, рассчитывает на все 25 тысяч. Но когда пришлют предложение с меньшим окладом, разочаруется и откажется от предложения.

Если работодатель просто укажет зарплату от 15 тысяч, более опытный кандидат может не обратить на вакансию внимания, потому что сумма не соответствует его зарплатным ожиданиям.

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Работодатель не хочет демотивировать имеющихся работников

В идеальном мире все, кто выполняет схожую работу, зарабатывает почти одинаково. Но на самом деле, все не так. Чтобы привлечь лучших специалистов, компании нередко вынуждены предлагать кандидатам более высокую зарплату, чем та, которую они платят уже нанятым работникам.

Случается, что уровень зарплат на рынке вырос, а руководство хочет нанять дополнительного специалиста. В таком случае будут предлагать высокое вознаграждение новым людям, а остальным повышать заработную плату постепенно.

По мнению работодателя, если не скрывать зарплату от других работников, они могут быть демотивированы или начнут конфликтовать.

Работодателю важна мотивация кандидата и схожие с компанией ценности

Ситуация: размещая вакансию, работодатель указывает большую зарплату. Кроме тех, кто отвечает перечисленным требованиям, отзываются люди либо совсем без нужного опыта, либо те, кто мотивирован исключительно деньгами.

Если компания ищет единомышленников, увлеченных профессией, заинтересованных в перечисленных задачах, проектах, и готова платить им сумму выше рыночной, то у кандидата мотивация должна превышать деньги.

Считается, что сотрудники, чья цель состоит только в увеличении дохода, могут легко перейти на сторону конкурента даже при совсем небольшом увеличении оклада. Но главное – такие люди редко от души болеют за компанию, уважают ее ценности и соблюдают правила.

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Зарплата ниже рыночной

Бывают случаи, когда работодатель действительно может предложить искателю только зарплату ниже рыночной. Поэтому он скрывает данные в вакансии и пытается привлечь к другим преимуществам работы в компании.

Например, пытается привлечь соискателей интересными обязанностями, возможностью получить опыт и другим. Или самую низкую сумму оклада компенсируют другими бонусами – льготами, социальными пакетами, медицинской страховкой.

В компании действует политика о неразглашении зарплат

Работодатель может не захотеть обсуждать с кандидатом размер заработной платы, пока не убедится в его компетентности. В таком случае сумму будет озвучена во время собеседования или после первого этапа отбора.

Еще компания может рассчитывать, что искатель понимает примерный уровень зарплат в рамках сферы.

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Компания ищет топ-специалиста

Зарплаты топ-менеджеров в разы выше, чем получают другие сотрудники. Поэтому компании не стремятся открывать карты и выставлять размер вознаграждения всем желающим.

Более того, собеседования на такие должности – это очень серьезные переговоры, где и согласовывают размер зарплаты.

Если вы хотите узнать зарплату раньше, чем согласиться на собеседование с рекрутером, задайте ему вопрос – от чего будет зависеть сумма вашего оклада и какова нижняя планка зарплаты. Еще можете поискать похожую вакансию, в которой указан оклад. Оцените размер заработной платы в схожих компаниях.