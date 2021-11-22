Чаще всего опрошенные отвечали не об электроэнергии. Среди ответов были бензин, дизель и даже газ.
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Люди не понимают электрокаров
Так, из опрошенных только 34% ответили правильно. Все остальные 66% убеждены, что электромобили передвигаются на традиционном топливе.
Людей даже не смущает то, что в слове "электрокар" есть частица "электро". Они уверены, что там где-то скрывается традиционный двигатель внутреннего сгорания.
Результаты опроса об электрокарах / Графика Carcoops
В чем преимущество электромобилей
Электромобиль – это автомобиль, который работает благодаря одному или нескольким электродвигателям с питанием от аккумуляторов, а не двигателем внутреннего сгорания.
Поэтому его не нужно заправлять, а достаточно зарядить аккумулятор, как, например, в смартфоне. Поэтому использование электромобиля является куда финансово выгоднее и оказывает значительно меньшее негативное влияние на окружающую среду.