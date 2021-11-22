Найчастіше опитані відповідали не про електроенергію. Серед відповідей були бензин, дизель і навіть газ.

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Люди не розуміють електрокарів

Так, з опитаних лише 34% відповіли правильно. Усі решта 66% переконані, що електромобілі пересуваються на традиційному пальному.

Людей навіть не бентежить те, що в слові "електрокар" є частинка "електро". Вони впевнені, що там десь все ж таки ховається традиційний двигун внутрішнього згоряння.



Результати опитування про електрокари / Графіка Carcoops