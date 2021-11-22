Почти 70% людей даже не знают, на чем ездят электромобили, – исследование

Из года в год люди все чаще покупают электромобили по разным причинам: кто-то банально хочет сэкономить, а некоторые таким образом пытаются уменьшить свое влияние на окружающую среду. Но, как выяснилось, большинство людей даже понятия не имеют, что такое электромобиль.

Чаще всего опрошенные отвечали не об электроэнергии. Среди ответов были бензин, дизель и даже газ.

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Люди не понимают электрокаров

Так, из опрошенных только 34% ответили правильно. Все остальные 66% убеждены, что электромобили передвигаются на традиционном топливе.

Людей даже не смущает то, что в слове "электрокар" есть частица "электро". Они уверены, что там где-то скрывается традиционный двигатель внутреннего сгорания.



Результаты опроса об электрокарах / Графика Carcoops