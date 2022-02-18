Допремьерный показ, состоявшийся в Художественном арсенале, был приурочен к Международному дню онкобольного ребенка. Фильм уже доступен для просмотра за благотворительные пожертвования. Об этом сообщает 24 канал.

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Что такое "Дача" Благотворительный проект, который еще называют "Дом далекий от дома", основан в 2009 году фондом "Запорука". Это уникальное пространство, которое позволяет маленьким борцам при жизни снова побыть детьми, а не пациентами с тяжелым диагнозом. Важно, что в трудный период жизни детей поддерживают близкие люди. Они рядом – а это, безусловно, лучшее лекарство.

Почему это важно

Авторы картины стремились сделать шаг в разрушении стереотипов и барьеров, с которыми имеют дело семьи с онкобольными детьми. Кроме этого, они стремятся ускорить выход из социальной изоляции всех людей, больных раком.

Героями фильма стали:

Наталья Онипко – основательница и президент благотворительного фонда "Запорука";

Григорий Климнюк – руководитель детского отделения Национального института рака;

14-летний Михаил Дьяков и 10-летний Макар Данильченко из Запорожья и их родители – гости "Дачи".

Этой лентой наши "дачники" благодарят всех, кто рядом, за человечность, неравнодушие, за плечо, на которое можно опереться, за то, что остаются рядом даже в кризисные для страны времена,

– отметила Наталья Онипко.

Юный "дачник" / Фото БФ "Залог"

Мнение зрителей

Кинопремьеру посетил музыкант Тарас Тополя, который регулярно поддерживает инициативы фонда и заботится о его подопечных. Он отметил, что в любом обществе есть место многочисленным стереотипам и людям, нетерпимым к более слабым. "Такие проекты помогают постепенно, капля за каплей менять это общество к лучшему", – считает Тополя.

Тарас Тополь / Фото БФ "Залог"

В свою очередь телеведущий Сергей Притула уверен, что фильм будет мотивировать людей не быть равнодушными. Ведь не так сложно уделить свободную минуту своей жизни или потратить лишнюю копейку семейного бюджета на то, чтобы сделать кого-то более счастливым, а иногда – спасти чью-то жизнь.

Сергей Притула и Наталья Онипко / Фото БФ "Залог"