При поиске нового места работы следует знать, что должно настораживать, которые тревожные знаки должны обязательно привлекать внимание, когда следует послушать внутренний голос, который говорит "нет" очень привлекательному предложению о работе.

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Отзывы о компании и работе в ней

Когда выбираете новое место работы, не поленитесь поискать информацию о компании в сети Интернет. Смотрите, что о ней пишут СМИ, а также сайты, которые собирают открытую информацию о различных юридических лицах.

Также на сайтах компании и в комментариях в социальных сетях можно просмотреть, что о компании рассказывают ее нынешние и бывшие работники.

Впрочем, в последнем случае стоит быть осторожными. Ведь бывают просто обиженные люди, которые сами не смогли реализоваться, а теперь пытаются отомстить компании. Поэтому берите во внимание только те отзывы, где факты преобладают над эмоциями, а не наоборот.

"Плавающая" вакансия

Если вы длительное время ищете новую работу, а какая-то вакансия то появляется на радаре, то исчезает и так по кругу – на это обязательно стоит обратить внимание.

Это может быть свидетельством того, что люди в компании просто не приживаются. Вероятно, это может быть связано с тем, что описание вакансии при поиске кандидатов не соответствует реальности.

Впрочем, и здесь есть исключения. Возможно, вы просто наткнулись на большую компанию, штаб которой постоянно расширяется. Поэтому и приходится постоянно набирать новых работников. Чтобы отличить два совершенно разных случая стоит обратить внимание на новости компании, которые могут касаться ее расширения, а также на ее финансовое состояние.

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Слишком хорошая вакансия

Именно так! Это тоже может быть проблемой. Иногда при поиске работы случаются вакансии с очень хорошими условиями – например, с зарплатой в разы больше за среднерыночную.

Впрочем, с такой вакансией следует быть осторожным. Ведь пандемия только увеличила рынок предложения труда и снизила на этот труд спрос. Поэтому такую ​​вакансию стоит обходить стороной.

Вакансия "сороконожки"

Также стоит быть осторожным с вакансией со слишком большим перечнем требований к потенциальным кандидатам. Слишком большой круг задач может быстро завести вас в кризисную ситуацию.

Однако это не критично при одном условии – если компания предоставляет четкое понимание того, как специалист должен выполнять поставленные задачи, а также как компания будет финансировать этот процесс.

Если вам гарантируют не только много работы, но и полную поддержку этого процесса – с такой вакансией уже можно пробовать.

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Высокая зарплата, но скучная работа

Вам может показаться, что это точно не станет проблемой, но только до того момента, пока вы сами не попробуете. Хорошая оплата труда – это очень весомый аргумент при трудоустройстве. Впрочем, не единственный.

Работа должна не только гарантировать вам стабильный доход, но и возможность для саморазвития. Ведь в процессе стагнации вы не просто не будете развиваться, но и постепенно терять, а следовательно – терять профессиональную форму.

На что обратить внимание при собеседовании:

Негативные впечатления от общения с представителями работодателя;

работодатель меняет условия вакансии прямо во время собеседования;

работодатель не отвечает на ваши конкретные вопросы.

Если во время собеседования вы чувствуете дискомфорт или сработал хотя бы один из этих пунктов – скорее всего, стоит этой вакансии избегать. Ведь если вас ограничивают уже на этапе собеседования, очень вероятно, что именно так будет и во время работы.