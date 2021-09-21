При пошуку нового місця роботи варто знати, що повинно насторожувати, які тривожні знаки повинні обов'язково привертати увагу, коли слід послухати внутрішній голос, який говорить "ні" дуже привабливій пропозиції про роботу.

Цікаво Найбільший в Україні: у Луцьку відкрився перший ресторан McDonald's

Відгуки про компанію та роботу в ній

Коли обираєте нове місце роботи, не полінуйтесь пошукати інформацію про компанію в мережі Інтернет. Перегляньте, що про неї пишуть ЗМІ, а також сайти, які збирають відкриту інформацію про різні юридичні особи.

Також на сайтах компанії та в коментарях у соціальних мережах можна переглянути, що про компанію розповідають її нинішні й колишні працівники.

Втім, в останньому випадку варто бути обережними. Адже трапляються просто ображені люди, які самі не змогли реалізуватися, а тепер намагаються помститися компанії. Тому беріть до уваги лише ті відгуки, де факти переважають над емоціями, а не навпаки.

"Плаваюча" вакансія

Якщо ви тривалий час шукаєте нову роботу, а якась вакансія то з'являється на радарі, то зникає і так по колу – на це обов'язково варто звернути увагу.

Це може бути свідченням того, що люди в компанії просто не приживаються. Імовірно, це може бути пов'язано з тим, що опис вакансії при пошуку кандидатів не відповідає реальності.

Втім, і тут є винятки. Можливо, ви просто натрапили на велику компанію, штаб якої постійно розширюється. Тому й доводиться постійно набирати нових працівників. Щоб відрізнити два абсолютно різні випадки варто звернути увагу на новини компанії, які можуть стосуватися її розширення, а також на її фінансовий стан.

До слова "Розкажіть мені про себе": як правильно представити себе на співбесіді

Занадто хороша вакансія

Саме так! Це теж може бути проблемою. Іноді при пошуку роботи трапляються вакансії з занадто хорошими умовами – наприклад, з зарплатнею, у рази більшою за середньоринковою.

Втім, з такою вакансією слід бути обережним. Адже пандемія лише збільшила ринок пропозиції праці та знизила на цю працю попит. Тому таку вакансію варто обходити боком.

Вакансія "сороканіжки"

Також варто бути обережним з вакансією з занадто великим переліком вимог до потенційних кандидатів. Занадто велике коло завдань може швидко завести вас у кризову ситуацію.

Однак це не критично за однієї умови – якщо компанія надає чітке розуміння того, як спеціаліст повинен виконувати поставлені завдання, а також як компанія фінансуватиме цей процес.

Якщо вам гарантують не лише багато роботи, а й повну підтримку цього процесу – з такою вакансією вже можна спробувати.

Може бути корисним Як будувати успішну кар'єру, залишаючись хорошими батьками: поради та лайфхаки

Висока зарплата, але нудна робота

Вам може здаватися, що це точно не стане проблемою, але тільки до того моменту, поки ви самі не спробуєте. Гарна оплата праці – це дуже вагомий аргумент при працевлаштуванні. Втім, не єдиний.

Робота повинна не лише гарантувати вам стабільний дохід, а й можливість для саморозвитку. Адже в процесі стагнації ви не просто не розвиватиметесь, а й поступово втрачатимете, а відтак – втрачатимете професійну форму.

На що звернути увагу при співбесіді:

Негативні враження від спілкування з представниками роботодавця;

працедавець змінює умови вакансії просто під час співбесіди;

роботодавець не відповідає на ваші конкретні питання.

Якщо під час співбесіди ви відчуваєте дискомфорт або спрацював бодай один з цих пунктів – скоріш за все, варто цієї вакансії уникати. Адже якщо вас обмежують вже на етапі співбесіди, дуже ймовірно, що саме так буде й під час роботи.