Подготовка к собеседованию: как понять, что компания вам не подходит

Умение ориентироваться в карте карьерных возможностей – это целое искусство, поэтому к этому нужно подойти со всей ответственностью. Сейчас Интернет переполнен предложениями о частичной занятости, подработке и прочем. Но не всегда сразу удается понять, что конкретная компания не подходит для вашей карьеры.

При поиске нового места работы следует знать, что должно настораживать, которые тревожные знаки должны обязательно привлекать внимание, когда следует послушать внутренний голос, который говорит "нет" очень привлекательному предложению о работе.

Интересно Крупнейший в Украине: в Луцке открылся первый ресторан McDonald's

Отзывы о компании и работе в ней

Когда выбираете новое место работы, не поленитесь поискать информацию о компании в сети Интернет. Смотрите, что о ней пишут СМИ, а также сайты, которые собирают открытую информацию о различных юридических лицах.

Также на сайтах компании и в комментариях в социальных сетях можно просмотреть, что о компании рассказывают ее нынешние и бывшие работники.

Впрочем, в последнем случае стоит быть осторожными. Ведь бывают просто обиженные люди, которые сами не смогли реализоваться, а теперь пытаются отомстить компании. Поэтому берите во внимание только те отзывы, где факты преобладают над эмоциями, а не наоборот.

"Плавающая" вакансия

Если вы длительное время ищете новую работу, а какая-то вакансия то появляется на радаре, то исчезает и так по кругу – на это обязательно стоит обратить внимание.

Это может быть свидетельством того, что люди в компании просто не приживаются. Вероятно, это может быть связано с тем, что описание вакансии при поиске кандидатов не соответствует реальности.

Впрочем, и здесь есть исключения. Возможно, вы просто наткнулись на большую компанию, штаб которой постоянно расширяется. Поэтому и приходится постоянно набирать новых работников. Чтобы отличить два совершенно разных случая стоит обратить внимание на новости компании, которые могут касаться ее расширения, а также на ее финансовое состояние.

К слову "Расскажите мне о себе»: как правильно представить себя на собеседовании

Слишком хорошая вакансия

Именно так! Это тоже может быть проблемой. Иногда при поиске работы случаются вакансии с очень хорошими условиями – например, с зарплатой в разы больше за среднерыночную.

Впрочем, с такой вакансией следует быть осторожным. Ведь пандемия только увеличила рынок предложения труда и снизила на этот труд спрос. Поэтому такую ​​вакансию стоит обходить стороной.

Вакансия "сороконожки"

Также стоит быть осторожным с вакансией со слишком большим перечнем требований к потенциальным кандидатам. Слишком большой круг задач может быстро завести вас в кризисную ситуацию.

Однако это не критично при одном условии – если компания предоставляет четкое понимание того, как специалист должен выполнять поставленные задачи, а также как компания будет финансировать этот процесс.

Если вам гарантируют не только много работы, но и полную поддержку этого процесса – с такой вакансией уже можно пробовать.

Может быть полезным Как строить успешную карьеру, оставаясь хорошими родителями: советы и лайфхаки

Высокая зарплата, но скучная работа

Вам может показаться, что это точно не станет проблемой, но только до того момента, пока вы сами не попробуете. Хорошая оплата труда – это очень весомый аргумент при трудоустройстве. Впрочем, не единственный.

Работа должна не только гарантировать вам стабильный доход, но и возможность для саморазвития. Ведь в процессе стагнации вы не просто не будете развиваться, но и постепенно терять, а следовательно – терять профессиональную форму.

На что обратить внимание при собеседовании:

Негативные впечатления от общения с представителями работодателя;

работодатель меняет условия вакансии прямо во время собеседования;

работодатель не отвечает на ваши конкретные вопросы.

Если во время собеседования вы чувствуете дискомфорт или сработал хотя бы один из этих пунктов – скорее всего, стоит этой вакансии избегать. Ведь если вас ограничивают уже на этапе собеседования, очень вероятно, что именно так будет и во время работы.