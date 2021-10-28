С начала 2021 концентраторами воспользовались уже более 100 жителей области. Об этом рассказал директор благотворительного фонда HELPGROUP Давид Джалагония.

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Благотворительная помощь больным

В настоящее время благотворительный фонд имеет 24 кислородных концентратора. Из них 20 – в пользовании. Устройства, к слову, начали закупать только в этом году.

Мы не предоставляем концентраторы тем людям, которые просто находятся дома и не желают госпитализироваться. Предоставляем только тем, кто не может себя обслуживать, кому нужен уход, кто уже вылечился от COVID-19, но еще нужна кислородная поддержка после больницы,

– рассказал Давид Джалагония.

Свою историю о помощи благотворительного фонда рассказала полтавчанка Наталья Чабала. Она принимала концентратор для своего 79-летнего отца. Человек пользовался им в течение 10 дней.

"Сейчас уже у нас немного лучше состояние здоровья. Врачи позволили даже выходить на улицу. Уже сатурация у нас повысилась. Сначала была очень низкая. То, что мы могли измерить, – это 87 и ниже, а сейчас уже 95 – 97", – рассказала Наталья Чабала.



В Полтаве благотворители предоставляют больным концентраторы / Фото Общественное