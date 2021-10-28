Від початку 2021 року концентраторами скористалися вже понад 100 жителів області. Про це розповів директор благодійного фонду HELPGROUP Давид Джалагонія.

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Благодійна допомога хворим

Нині благодійний фонд має 24 кисневі концентратори. З них 20 – у користуванні. Пристрої, до слова, почали закуповувати лише цього року.

Ми не надаємо концентратори тим людям, які просто перебувають удома й не хочуть госпіталізуватися. Надаємо лише тим, хто не може себе обслуговувати, кому потрібен догляд, хто вже вилікувався від COVID-19, але ще потрібна киснева підтримка після лікарні,

– розповів Давид Джалагонія.

Свою історію про допомогу від благодійного фонду розповіла полтавка Наталія Чабала. Вона брала концентратор для свого 79-річного батька. Чоловік користувався ним протягом 10 днів.

"Зараз уже в нас трішки кращий стан здоров’я. Лікарі дозволили навіть виходити надвір. Вже сатурація у нас підвищилась. Спочатку була дуже низька. Те, що ми могли виміряти, – це 87 і нижче, а зараз уже 95 – 97", – розповіла Наталія Чабала.



У Полтаві благодійники надають хворим концентратори / Фото Суспільне