В Полтаве благотворители предоставляют кислородные концентраторы больным коронавирусом

28 октября 2021 , 12:46
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Суспильне

В Полтавской области для больных с коронавирусом, которым сложно дышать, предоставляют кислородные концентраторы домой. Такие устройства бесплатно передают во временное пользование представители благотворительного фонда HELPGROUP.

С начала 2021 концентраторами воспользовались уже более 100 жителей области. Об этом рассказал директор благотворительного фонда HELPGROUP Давид Джалагония.

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Благотворительная помощь больным

В настоящее время благотворительный фонд имеет 24 кислородных концентратора. Из них 20 – в пользовании. Устройства, к слову, начали закупать только в этом году.

Мы не предоставляем концентраторы тем людям, которые просто находятся дома и не желают госпитализироваться. Предоставляем только тем, кто не может себя обслуживать, кому нужен уход, кто уже вылечился от COVID-19, но еще нужна кислородная поддержка после больницы,
– рассказал Давид Джалагония.

Свою историю о помощи благотворительного фонда рассказала полтавчанка Наталья Чабала. Она принимала концентратор для своего 79-летнего отца. Человек пользовался им в течение 10 дней.

"Сейчас уже у нас немного лучше состояние здоровья. Врачи позволили даже выходить на улицу. Уже сатурация у нас повысилась. Сначала была очень низкая. То, что мы могли измерить, – это 87 и ниже, а сейчас уже 95 – 97", – рассказала Наталья Чабала.


В Полтаве благотворители предоставляют больным концентраторы / Фото Общественное

Что такое кислородный концентратор


Кислородный концентратор – устройство, концентрирующее кислород из поданного газа, например окружающего воздуха, путем выборочного удаления азота для подачи обогащенного кислородом потока газа.

Коронавирус часто поражает легкие больных. Так что концентраторы помогают реабилитироваться после болезни.
Автор: Василь Денисюк