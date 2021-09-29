Цель – поддержать людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Все средства пойдут на лечение подопечных фонда.

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Как присоединиться

Сбор средств состоится 2 октября с 12.00 до 18.00. Так, все желающие могут принести мелочь на пункт приема, который будет расположен на площади перед театром имени Гоголя (улица Театральная).

Кроме того, вы можете организовать собственный пункт сбора пожертвований в любой точке страны. Просто разместите банку для мелочи на работе, в кафе или в магазине. Вырученные средства можно перечислить на счет фонда через банк.

Организаторы также призывают неравнодушных распространять информацию в соцсетях и рассказывать об акции друзьям.

Реквизиты ВБФ помощи и развития HELPGROUP:

Банковская карта к счету, зарегистрированная на директора фонда Давида Джалагония: 5169 3305 1965 0656 Номер счета (для пользователей monobank): UA 68 305299 00000 2600 8011 2103 56

Назначение платежа: "благотворительный взнос".

О HELPGROUP

ВБФ помощи и развития HELPGROUP – организация, созданная в результате объединенных усилий неравнодушных людей. Фонд помогает людям, которые имеют онкологические заболевания.

Наша миссия – защита интересов, поддержка и помощь тяжелобольным людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, путем объединения бизнеса, социума и государства,

– отмечают в фонде.

Деятельность HELPGROUP направлена ​​на: