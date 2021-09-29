Цель – поддержать людей, страдающих онкологическими заболеваниями. Все средства пойдут на лечение подопечных фонда.
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Как присоединиться
Сбор средств состоится 2 октября с 12.00 до 18.00. Так, все желающие могут принести мелочь на пункт приема, который будет расположен на площади перед театром имени Гоголя (улица Театральная).
Кроме того, вы можете организовать собственный пункт сбора пожертвований в любой точке страны. Просто разместите банку для мелочи на работе, в кафе или в магазине. Вырученные средства можно перечислить на счет фонда через банк.
Организаторы также призывают неравнодушных распространять информацию в соцсетях и рассказывать об акции друзьям.
Реквизиты ВБФ помощи и развития HELPGROUP:
- Банковская карта к счету, зарегистрированная на директора фонда Давида Джалагония: 5169 3305 1965 0656
- Номер счета (для пользователей monobank): UA 68 305299 00000 2600 8011 2103 56
Назначение платежа: "благотворительный взнос".
О HELPGROUP
ВБФ помощи и развития HELPGROUP – организация, созданная в результате объединенных усилий неравнодушных людей. Фонд помогает людям, которые имеют онкологические заболевания.
Наша миссия – защита интересов, поддержка и помощь тяжелобольным людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах, путем объединения бизнеса, социума и государства,
– отмечают в фонде.
Деятельность HELPGROUP направлена на:
- содействие обследованиям и лечению больных в медицинских учреждениях Украины и Израиля;
- сбор денег на осуществление медицинской помощи волонтерами и СМИ;
- участие в приобретении необходимой техники для медицинских учреждений;
- проведение общеобразовательных мероприятий для детских домов и домов семейного типа;
- разработка и осуществление других программ связанных с помощью и развитием;
- проведение благотворительных мероприятий;
- привлечение спонсорской и благотворительной помощи от организаций и частных лиц, как на территории Украины, так и за рубежом.