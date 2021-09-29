Мета – підтримати людей, які страждають на онкологічні захворювання. Усі кошти підуть на лікування підопічних фонду.
Варте уваги Завдяки Сімейній кімнаті юна Богданка може бути поряд з рідними, поки долає рідкісну хворобу
Як долучитися
Збір коштів відбудеться 2 жовтня з 12.00 до 18.00. Так, усі охочі можуть принести дрібні гроші на пункт прийому, що буде розташований на площі перед театром імені Гоголя (вулиця Театральна).
Крім того, ви можете організувати власний пункт збору пожертвувань в будь-якій точці країни. Просто розмістіть банку для дріб'язку на роботі, у кафе чи у магазині. Виручені кошти можна переказати на рахунок фонду через банк.
Організатори також закликають небайдужих розповсюджувати інформацію у соцмережах та розповідати про акцію друзям.
Реквізити ВБФ допомоги та розвитку HELPGROUP:
- Банківська картка до рахунку, що зареєстрована на директора фонду Давида Джалагонія: 5169 3305 1965 0656
- Номер рахунку (для користувачів monobank): UA 68 305299 00000 2600 8011 2103 56
Призначення платежу: "благодійний внесок".
Про HELPGROUP
ВБФ допомоги та розвитку HELPGROUP – організація, створена в результаті об'єднаних зусиль небайдужих людей. Фонд допомагає людям, які мають онкологічні захворювання.
Наша місія – захист інтересів, підтримка та допомога тяжкохворим людям, які опинились у складних життєвих обставинах, шляхом об’єднання бізнеса, соціума та держави,
– зазначають у фонді.
Діяльність HELPGROUP спрямована на:
- сприяння обстеженням та лікуванню хворих у медичних закладах України та Ізраїлю;
- збір грошей на здійснення медичної допомоги волонтерами і ЗМІ;
- участь у придбанні необхідної техніки для медичних установ;
- проведення загальноосвітніх заходів для дитячих будинків та будинків сімейного типу;
- розробка та здійснення інших програм пов'язаних з допомогою і розвитком;
- проведення благодійних заходів;
- залучення спонсорської та благодійної допомоги від організацій і приватних осіб, як на території України, так і за кордоном.