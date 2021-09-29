Мета – підтримати людей, які страждають на онкологічні захворювання. Усі кошти підуть на лікування підопічних фонду.

Варте уваги Завдяки Сімейній кімнаті юна Богданка може бути поряд з рідними, поки долає рідкісну хворобу

Як долучитися

Збір коштів відбудеться 2 жовтня з 12.00 до 18.00. Так, усі охочі можуть принести дрібні гроші на пункт прийому, що буде розташований на площі перед театром імені Гоголя (вулиця Театральна).

Крім того, ви можете організувати власний пункт збору пожертвувань в будь-якій точці країни. Просто розмістіть банку для дріб'язку на роботі, у кафе чи у магазині. Виручені кошти можна переказати на рахунок фонду через банк.

Організатори також закликають небайдужих розповсюджувати інформацію у соцмережах та розповідати про акцію друзям.

Реквізити ВБФ допомоги та розвитку HELPGROUP:

Банківська картка до рахунку, що зареєстрована на директора фонду Давида Джалагонія: 5169 3305 1965 0656 Номер рахунку (для користувачів monobank): UA 68 305299 00000 2600 8011 2103 56

Призначення платежу: "благодійний внесок".

Про HELPGROUP

ВБФ допомоги та розвитку HELPGROUP – організація, створена в результаті об'єднаних зусиль небайдужих людей. Фонд допомагає людям, які мають онкологічні захворювання.

Наша місія – захист інтересів, підтримка та допомога тяжкохворим людям, які опинились у складних життєвих обставинах, шляхом об’єднання бізнеса, соціума та держави,

– зазначають у фонді.

Діяльність HELPGROUP спрямована на: