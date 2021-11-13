Специально ко Всемирному дню доброты рассказываем о благотворительных инициативах, функционирующих в Украине. Каждый желающий может стать частью большого дела. Присоединяйтесь!

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Организации в Украине

1. Благотворительный фонд Tabletochki

Организация стремится сделать так, что ни один ребенок в Украине не умирал от рака. На протяжении 10 лет фонд работает над созданием условий для качественной медицинской, психологической помощи и полноценной жизни детей и их семей в Украине во время и после лечения. Tabletochki оказывает комплексную поддержку: помогает украинским семьям побеждать рак, а врачам – спасать жизнь онкобольных детей.

Кроме того, одно из основных направлений работы – содействие профессиональному развитию украинских врачей.

Мы организуем обучение в отделениях больниц, предоставляем доступ к стажировкам и образовательным мероприятиям за границей, оплачиваем подписку на международные медицинские издания,

– говорится в сообщении на сайте фонда.

Присоединиться к важной инициативе можно по ссылке. Приобрести "Подарок для спасения", настроить регулярный платеж, принять вызов или стать партнером – любое участие является неоценимым взносом, который изменит чью-то жизнь к лучшему!

2. "Фонд Дом Рональда МакДональда"

Создает и удерживает Семейные комнаты в детских больницах Украины. "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" и Агентство США по международному развитию (USAID) начали партнерство по поддержке семейно ориентированного подхода к лечению детей в Украине. Цель – трансформировать работу украинских медицинских учреждений, а именно – вывести на первый план больного ребенка и его семью.

Что такое Семейная комната Рональда МакДональда Это уникальное бесплатное пространство, обустроенное для детей и родителей в украинских больницах. Особенность Семейных комнат в том, что они напоминают родной дом. Здесь царит уютная атмосфера, в которой маленькие пациенты играют и проводят время с самыми родными. Кроме того, семьи здесь могут отдохнуть, поесть, удовлетворить базовые гигиенические потребности, а в некоторых родители могут оставаться на ночлег. Пребывание в Семейных комнатах благодаря добровольным пожертвованиям абсолютно бесплатное для родных больных детей.

Поддержать инициативу может каждый желающий: сделав благотворительный взнос на сайте; организовав фандрейзинговую акцию в своей компании; помогая консультациями или организовывая мастер-классы для семей в Семейных комнатах, участвуя в благотворительной кампании "Ладошка счастья", которую ежегодно организует МакДональдз.

3. Благотворительный фонд "Луч тепла"

Организация помогает тяжелобольным детям получить качественное лечение и реабилитацию, что улучшает их жизнь и адаптацию к новым жизненным обстоятельствам.

"Человек живет на земле не только ради своего собственного счастья. Важно понять закон человечности, и, можно сказать, что благотворительность соответствует этому закону. Оставаясь неравнодушными и помогая детям, вы своим поступком, состраданием и пониманием дарите им шанс на выздоровление, силы на борьбу с болезнью", – отмечают в фонде.

Сделать благотворительный взнос можно на сайте фонда. Маленькие детки нуждаются в нашем внимании и участии. Когда люди объединяются, они способны творить настоящие чудеса!

4. Всеукраинский благотворительный фонд помощи и развития Helpgroup

Стремится защищать интересы, поддерживать и помогать тяжелобольным людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Деятельность осуществляется путем объединения бизнеса, социума и государства.

Задания фонда:

Сбор средств на лечение и реабилитацию тяжелобольных людей. Помощь подопечным домам-интернатам для детей-инвалидов. Обеспечение качественным оборудованием медицинских учреждений. Оказание социальной и психологической помощи больным детям и родителям. Содействие работе волонтерских групп.

Если вы хотите поддержать фонд, выберите любой способ на сайте. Это может быть адресная помощь, пожертвование на развитие медицинских учреждений, помощь детским домам-интернатам и т.д.

5. Благотворительный фонд "Мечтаю жить"

Деятельность фонда направлена ​​на оказание неотложной и безвозмездной помощи для лечения и восстановления детей с тяжелыми заболеваниями и проблемами со здоровьем средней тяжести.

Спасение ребенка не изменит мир. Но мир несомненно изменится для этого ребенка,

– убеждены в фонде.

Все собранные и перечисленные средства направляются на приобретение лекарственных препаратов, оплату реабилитаций и операций.

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Результат работы БФ в цифрах:

461 оплаченных реабилитаций;

53 детей получили препараты;

3 568 человек поддержали инициативу.

Помочь маленьким деткам можно по ссылке. Сделать пожертвование, стать волонтером или помочь рекламой – все это может спасти жизнь!