Помогать – не сложно: 5 благотворительных инициатив, действующих в Украине

Добро является движущей силой, которая может спасти мир. Если каждый из нас будет обращать внимание на проблемы других и протягивать руку помощи – мы действительно будем достойны звания "Человек". Как можно поддерживать нуждающихся – рассказываем в материале.

Специально ко Всемирному дню доброты рассказываем о благотворительных инициативах, функционирующих в Украине. Каждый желающий может стать частью большого дела. Присоединяйтесь!

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Организации в Украине

1. Благотворительный фонд Tabletochki

Организация стремится сделать так, что ни один ребенок в Украине не умирал от рака. На протяжении 10 лет фонд работает над созданием условий для качественной медицинской, психологической помощи и полноценной жизни детей и их семей в Украине во время и после лечения. Tabletochki оказывает комплексную поддержку: помогает украинским семьям побеждать рак, а врачам – спасать жизнь онкобольных детей.

Кроме того, одно из основных направлений работы – содействие профессиональному развитию украинских врачей.

Мы организуем обучение в отделениях больниц, предоставляем доступ к стажировкам и образовательным мероприятиям за границей, оплачиваем подписку на международные медицинские издания,

– говорится в сообщении на сайте фонда.

2. "Фонд Дом Рональда МакДональда"

Присоединиться к важной инициативе можно по ссылке. Приобрести "Подарок для спасения", настроить регулярный платеж, принять вызов или стать партнером – любое участие является неоценимым взносом, который изменит чью-то жизнь к лучшему!

Создает и удерживает Семейные комнаты в детских больницах Украины. "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" и Агентство США по международному развитию (USAID) начали партнерство по поддержке семейно ориентированного подхода к лечению детей в Украине. Цель – трансформировать работу украинских медицинских учреждений, а именно – вывести на первый план больного ребенка и его семью.

Что такое Семейная комната Рональда МакДональда Это уникальное бесплатное пространство, обустроенное для детей и родителей в украинских больницах. Особенность Семейных комнат в том, что они напоминают родной дом. Здесь царит уютная атмосфера, в которой маленькие пациенты играют и проводят время с самыми родными. Кроме того, семьи здесь могут отдохнуть, поесть, удовлетворить базовые гигиенические потребности, а в некоторых родители могут оставаться на ночлег. Пребывание в Семейных комнатах благодаря добровольным пожертвованиям абсолютно бесплатное для родных больных детей.

3. Благотворительный фонд "Луч тепла"

Поддержать инициативу может каждый желающий: сделав благотворительный взнос на сайте; организовав фандрейзинговую акцию в своей компании; помогая консультациями или организовывая мастер-классы для семей в Семейных комнатах, участвуя в благотворительной кампании "Ладошка счастья", которую ежегодно организует МакДональдз.

Организация помогает тяжелобольным детям получить качественное лечение и реабилитацию, что улучшает их жизнь и адаптацию к новым жизненным обстоятельствам.

"Человек живет на земле не только ради своего собственного счастья. Важно понять закон человечности, и, можно сказать, что благотворительность соответствует этому закону. Оставаясь неравнодушными и помогая детям, вы своим поступком, состраданием и пониманием дарите им шанс на выздоровление, силы на борьбу с болезнью", – отмечают в фонде.

4. Всеукраинский благотворительный фонд помощи и развития Helpgroup

Сделать благотворительный взнос можно на сайте фонда. Маленькие детки нуждаются в нашем внимании и участии. Когда люди объединяются, они способны творить настоящие чудеса!

Стремится защищать интересы, поддерживать и помогать тяжелобольным людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Деятельность осуществляется путем объединения бизнеса, социума и государства.

Задания фонда:

Сбор средств на лечение и реабилитацию тяжелобольных людей. Помощь подопечным домам-интернатам для детей-инвалидов. Обеспечение качественным оборудованием медицинских учреждений. Оказание социальной и психологической помощи больным детям и родителям. Содействие работе волонтерских групп.

5. Благотворительный фонд "Мечтаю жить"

Если вы хотите поддержать фонд, выберите любой способ на сайте. Это может быть адресная помощь, пожертвование на развитие медицинских учреждений, помощь детским домам-интернатам и т.д.

Деятельность фонда направлена ​​на оказание неотложной и безвозмездной помощи для лечения и восстановления детей с тяжелыми заболеваниями и проблемами со здоровьем средней тяжести.

Спасение ребенка не изменит мир. Но мир несомненно изменится для этого ребенка,

– убеждены в фонде.

Все собранные и перечисленные средства направляются на приобретение лекарственных препаратов, оплату реабилитаций и операций.

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Результат работы БФ в цифрах:

461 оплаченных реабилитаций;

53 детей получили препараты;

3 568 человек поддержали инициативу.