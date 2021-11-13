Помогать – не сложно: 5 благотворительных инициатив, действующих в Украине
Источник:24 канал
Добро является движущей силой, которая может спасти мир. Если каждый из нас будет обращать внимание на проблемы других и протягивать руку помощи – мы действительно будем достойны звания "Человек". Как можно поддерживать нуждающихся – рассказываем в материале.
Специально ко Всемирному дню доброты рассказываем о благотворительных инициативах, функционирующих в Украине. Каждый желающий может стать частью большого дела. Присоединяйтесь!
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Организации в Украине
1. Благотворительный фонд Tabletochki
Организация стремится сделать так, что ни один ребенок в Украине не умирал от рака. На протяжении 10 лет фонд работает над созданием условий для качественной медицинской, психологической помощи и полноценной жизни детей и их семей в Украине во время и после лечения. Tabletochki оказывает комплексную поддержку: помогает украинским семьям побеждать рак, а врачам – спасать жизнь онкобольных детей.
Кроме того, одно из основных направлений работы – содействие профессиональному развитию украинских врачей.
Мы организуем обучение в отделениях больниц, предоставляем доступ к стажировкам и образовательным мероприятиям за границей, оплачиваем подписку на международные медицинские издания,
– говорится в сообщении на сайте фонда.
2. "Фонд Дом Рональда МакДональда"
Создает и удерживает Семейные комнаты в детских больницах Украины. "Фонд Дом Рональда МакДональда в Украине" и Агентство США по международному развитию (USAID) начали партнерство по поддержке семейно ориентированного подхода к лечению детей в Украине. Цель – трансформировать работу украинских медицинских учреждений, а именно – вывести на первый план больного ребенка и его семью.
Что такое Семейная комната Рональда МакДональдаЭто уникальное бесплатное пространство, обустроенное для детей и родителей в украинских больницах. Особенность Семейных комнат в том, что они напоминают родной дом. Здесь царит уютная атмосфера, в которой маленькие пациенты играют и проводят время с самыми родными. Кроме того, семьи здесь могут отдохнуть, поесть, удовлетворить базовые гигиенические потребности, а в некоторых родители могут оставаться на ночлег. Пребывание в Семейных комнатах благодаря добровольным пожертвованиям абсолютно бесплатное для родных больных детей.
Поддержать инициативу может каждый желающий: сделав благотворительный взнос на сайте; организовав фандрейзинговую акцию в своей компании; помогая консультациями или организовывая мастер-классы для семей в Семейных комнатах, участвуя в благотворительной кампании "Ладошка счастья", которую ежегодно организует МакДональдз.
3. Благотворительный фонд "Луч тепла"
Организация помогает тяжелобольным детям получить качественное лечение и реабилитацию, что улучшает их жизнь и адаптацию к новым жизненным обстоятельствам.
"Человек живет на земле не только ради своего собственного счастья. Важно понять закон человечности, и, можно сказать, что благотворительность соответствует этому закону. Оставаясь неравнодушными и помогая детям, вы своим поступком, состраданием и пониманием дарите им шанс на выздоровление, силы на борьбу с болезнью", – отмечают в фонде.Сделать благотворительный взнос можно на сайте фонда. Маленькие детки нуждаются в нашем внимании и участии. Когда люди объединяются, они способны творить настоящие чудеса!
4. Всеукраинский благотворительный фонд помощи и развития Helpgroup
Стремится защищать интересы, поддерживать и помогать тяжелобольным людям, которые оказались в сложных жизненных обстоятельствах. Деятельность осуществляется путем объединения бизнеса, социума и государства.
Задания фонда:
- Сбор средств на лечение и реабилитацию тяжелобольных людей.
- Помощь подопечным домам-интернатам для детей-инвалидов.
- Обеспечение качественным оборудованием медицинских учреждений.
- Оказание социальной и психологической помощи больным детям и родителям.
- Содействие работе волонтерских групп.
5. Благотворительный фонд "Мечтаю жить"
Деятельность фонда направлена на оказание неотложной и безвозмездной помощи для лечения и восстановления детей с тяжелыми заболеваниями и проблемами со здоровьем средней тяжести.
Спасение ребенка не изменит мир. Но мир несомненно изменится для этого ребенка,
– убеждены в фонде.
Все собранные и перечисленные средства направляются на приобретение лекарственных препаратов, оплату реабилитаций и операций.
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Результат работы БФ в цифрах:
- 461 оплаченных реабилитаций;
- 53 детей получили препараты;
- 3 568 человек поддержали инициативу.