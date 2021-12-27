Популяция птиц: в Николаевской области построили искусственные острова для гнездования

В декабре 2021 года на Тилигульском лимане, около села Коблево, завершили создание искусственных островов для улучшения гнездования птиц, в частности редких видов, занесенных в Красную книгу Украины.

Это был второй этап строительства, начавшийся в ноябре 2021 года, рассказал экс-директор регионального ландшафтного парка "Тилигульский" Олег Деркач.

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Искусственные острова для птиц

По словам экс-директора, Тилигульский лиман является местом гнездования многих редких птиц, в частности, занесенных в Красную книгу Украины и Европейский красный список.

Но даже в потенциально благоприятных условиях для воссоздания многих видов птиц в Тилигульском парке наблюдается дефицит природных мест и низкая успеваемость их гнездования.

Первый этап строительства искусственных островов начался весной 2021 года. Тогда создали три острова-платформы общей площадью 500 квадратных метров, на которых в течение мая – июля 2021 года гнездились птицы.

Второй этап строительства начался в ноябре 2021: рядом построили еще пять островков-платформ общей площадью 800 квадратных метров и один увеличили на 200 квадратных метров.



Искусственный остров для птиц на Николаевщине / Фото Олега Деркача