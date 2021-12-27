Це був другий етап будівництва, який розпочався в листопаді 2021 року, розповів ексдиректор регіонального ландшафтного парку "Тилігульський" Олег Деркач.

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Штучні острови для птахів

За словами ексдиректора, Тилігульський лиман є місцем гніздування багатьох рідкісних птахів, зокрема занесених до Червоної книги України та Європейського червоного списку.

Та навіть у потенційно сприятливих умовах для відтворення багатьох видів птахів у Тилігульському парку спостерігається дефіцит природних місць і низька успішність їхнього гніздування.

Перший етап спорудження штучних островів розпочався навесні 2021 року. Тоді створили три острови-платформи загальною площею 500 квадратних метрів, на яких протягом травня – липня 2021 року гніздилися птахи.

Другий етап будівництва розпочався в листопаді 2021 року: поруч збудували ще п'ять острівців-платформ загальною площею 800 квадратних метрів та один збільшили на 200 квадратних метрів.



Штучний острів для птахів на Миколаївщині / Фото Олега Деркача