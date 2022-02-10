Конкурс получил название "Соня дарит "время" для эко-привычек". Инициативу запускает Министерство защиты окружающей среды и природных ресурсов в партнерстве с проектом #EU4EMBLAS и Zero Waste School Херсон. Акция приурочена ко Всемирному дню воды (22 марта) и Всемирному дню Земли (22 апреля).

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Как принять участие

Зарегистрироваться по ссылке; Собрать 10 килограммов пластика с маркировкой "02" или "HDPE" – крышечки от бутылок, упаковка от шампуней, моющих средств. До 22 марта отправить собранный пластик в мастерскую Zero Waste School в Херсоне.

Организаторы отмечают: 1 килограмм розового, фиолетового и пурпурного пластика равняется 5 килограммам обычного пластика.

Поддержавшие проект участники получат в подарок настенные часы из переработанного пластика с изображением морских животных. Презенты вручат 22 апреля.

Ранее мы писали о том, как различать пластик по маркировке. Это позволит вам выбирать качественные материалы, пригодные для переработки, и заботиться о своем здоровье.

Полный текст публикации:

Есть интересное предложение для тех, кто сортирует пластик: дать ему вторую жизнь и получить за это стильный подарок

Минокружение совместно с проектом #EU4EMBLAS и Zero Waste School Херсон объявляет цветной и экологический конкурс "Соня дарит "время" для эко-привычек".

Правила просты

Зарегистрироваться по ссылке: https://bit.ly/35LH5ED. Торопитесь, ведь мест всего

Собрать 10 кг пластика с маркировкой "02" или "HDPE". Обычно это крышечки от бутылок и упаковка от шампуней, моющих средств.

К Всемирному дню воды – 22 марта, бесплатно отправить собранный пластик в мастерскую Zero Waste School в Херсоне. Адрес мастерской и подробные условия конкурса получите на электронную почту после регистрации.

А теперь о самом интересном:

1 кг собранного пластика любимого цвета Пласты кожуйки Сони – розовый, фиолетовый, пурпурный равен 5-ти кг обычного пластика.

ко Всемирному дню Земли, 22 апреля, ждите подарка – настенные часы из переработанного пластика с морскими животными

И не забудьте поделиться с нами его великолепными фотографиями. С нетерпением ждем ваших посылок.

Михаил Хорев, UNDP Ukraine / ПРООН в Украине