Конкурс отримав назву "Соня дарує "час" для еко-звичок". Ініціативу запускає Міндовкілля у партнерстві з проєктом #EU4EMBLAS та Zero Waste School Херсон. Акція приурочена до Всесвітнього дня води (22 березня) та Всесвітнього дня Землі (22 квітня).

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Як взяти участь

Зареєструватися за посиланням; Зібрати 10 кілограмів пластику з маркуванням "02" чи "HDPE" – кришечки від пляшок, упаковка від шампунів, миючих засобів та інше. До 22 березня надіслати зібраний пластик у майстерню Zero Waste School, що у Херсоні.

Організатори зауважують: 1 кілограм рожевого, фіолетового та пурпурового пластику дорівнює 5 кілограмам звичайного пластику.

Учасники, які підтримали проєкт, отримають у подарунок настінний годинник з переробленого пластику із зображенням морських тварин. Презенти вручать 22 квітня.

Раніше ми писали про те, як розрізняти пластик за маркуванням. Це дозволить вам обирати якісні матеріали, придатні до переробки, й турбуватися про своє здоров'я.

Повний текст публікації:

Маємо цікаву пропозицію для тих, хто сортує пластик: дати йому друге життя та отримати за це стильний подарунок

Міндовкілля спільно з проєктом #EU4EMBLAS та Zero Waste School Херсон оголошує кольоровий і екологічний конкурс "Соня дарує "час" для еко-звичок".

Правила прості

Зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/35LH5ED. Поспішайте, адже місць усього

Зібрати 10 кг пластику з маркуванням "02" чи "HDPE". Зазвичай це кришечки від пляшок та упаковка від шампунів, миючих засобів тощо.

До Всесвітнього дня води – 22 березня, безкоштовно надіслати зібраний пластик у майстерню Zero Waste School у Херсоні. Адреса майстерні та детальні умови конкурсу отримаєте на електронну пошту після реєстрації.

А тепер про найцікавіше:

1 кг зібраного пластику улюблених кольорів Пластикожуйки Соні – рожевий, фіолетовий, пурпуровий дорівнює 5-ти кг звичайного пластику.

до Всесвітнього дня Землі, 22 квітня, очікуйте на подарунок – настінний годинник з переробленого пластику з морськими тваринами

І не забудьте поділитися з нами його чудовими світлинами. З нетерпінням чекаємо на ваші посилки.

Михайло Хорєв, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні