Конкурс отримав назву "Соня дарує "час" для еко-звичок". Ініціативу запускає Міндовкілля у партнерстві з проєктом #EU4EMBLAS та Zero Waste School Херсон. Акція приурочена до Всесвітнього дня води (22 березня) та Всесвітнього дня Землі (22 квітня).
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Як взяти участь
- Зареєструватися за посиланням;
- Зібрати 10 кілограмів пластику з маркуванням "02" чи "HDPE" – кришечки від пляшок, упаковка від шампунів, миючих засобів та інше.
- До 22 березня надіслати зібраний пластик у майстерню Zero Waste School, що у Херсоні.
Учасники, які підтримали проєкт, отримають у подарунок настінний годинник з переробленого пластику із зображенням морських тварин. Презенти вручать 22 квітня.
Раніше ми писали про те, як розрізняти пластик за маркуванням. Це дозволить вам обирати якісні матеріали, придатні до переробки, й турбуватися про своє здоров'я.
Повний текст публікації:
Маємо цікаву пропозицію для тих, хто сортує пластик: дати йому друге життя та отримати за це стильний подарунок
Міндовкілля спільно з проєктом #EU4EMBLAS та Zero Waste School Херсон оголошує кольоровий і екологічний конкурс "Соня дарує "час" для еко-звичок".
Правила прості
Зареєструватися за посиланням: https://bit.ly/35LH5ED. Поспішайте, адже місць усього
Зібрати 10 кг пластику з маркуванням "02" чи "HDPE". Зазвичай це кришечки від пляшок та упаковка від шампунів, миючих засобів тощо.
До Всесвітнього дня води – 22 березня, безкоштовно надіслати зібраний пластик у майстерню Zero Waste School у Херсоні. Адреса майстерні та детальні умови конкурсу отримаєте на електронну пошту після реєстрації.
А тепер про найцікавіше:
1 кг зібраного пластику улюблених кольорів Пластикожуйки Соні – рожевий, фіолетовий, пурпуровий дорівнює 5-ти кг звичайного пластику.
до Всесвітнього дня Землі, 22 квітня, очікуйте на подарунок – настінний годинник з переробленого пластику з морськими тваринами
І не забудьте поділитися з нами його чудовими світлинами. З нетерпінням чекаємо на ваші посилки.
Михайло Хорєв, UNDP Ukraine / ПРООН в Україні