Европейский дипломат показал своего "железного коня", припаркованного на фоне дорогих автомобилей у Мыстецкого арсенала, и выразил надежду, что другие политики будут следовать его примеру.

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Одинокий велосипед у ворот, где проходит форум YES, признаюсь – мой. Надеюсь, в будущем их здесь станет больше, несмотря на то, что в Киеве много холмов,

– написал Маасикас.

Матти Маасикас на велосипеде приехал на форум YES / Фото с его твиттера

Почему велосипед – это модно и полезно:

Велосипеды стали настоящим трендом в последнее десятилетие. И для этого есть сразу несколько причин. Во-первых, это удобно. В крупных городах велосипед – это отличный способ, чтобы не тратить время в бесконечных пробках .

. Кроме того, катание на велосипеде очень полезно для здоровья. Начиная от элементарной профилактики от сердечно-сосудистых заболеваний и укрепления иммунной системы, и заканчивая укреплением сексуального здоровья. Именно так, регулярные поездки на велосипеде сделают вас более выносливыми в сексе .

. Также не стоит забывать и об экологии. Когда вместо своего автомобиля с вредными выбросами, вы крутите педали – матушка природа вам за это только будет благодарна. Ведь велосипед – абсолютно экологически чистый вид транспорта .

. Ну и конечно, велосипед – это довольно экономное средство передвижения. Так вам не придется заправлять свой автомобиль или платить за проезд в общественном транспорте.

Сообщение Матти Маасикаса:

Одинокий велосипед у ворот, где происходит @yes_ukraine (признаюсь: мой). Надеюсь увидеть больше в будущем, даже в этом холмистом городе Киеве.