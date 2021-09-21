В рамках программы "Зеленая страна" в целом планируют увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров в ближайшие 10 лет.
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Как реализовывать план
Основным исполнителем инициативы станет Государственное лесное агентство, которому принадлежит 73% украинских лесов. До конца 2024 лесоводы планируют высадить более 166 тысяч гектаров леса.
Мы уже начали увеличивать собственные мощности. За эти годы у нас должен появиться 9 современных и технологичных селекционно-семеноводческих центров,
– рассказал Гослесагентства Юрий Болоховець.
Такой центр уже заработал во Львове, а к концу года должен заработать и в Лимане Донецкой области. Также технологические семенные центры планируют построить на Волыни, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Херсонской и Кировоградской областях.
Какие деревья высадят
В рамках программы "Зеленая страна" лесоводы будут высаживать одно- и двухгодовые сеянцы древесных и кустарниковых пород – в зависимости от месторасположения. Это будут типичные для Украины дерева:
- дуб обыкновенный,
- сосна обыкновенная,
- сосна крымская,
- ель европейская,
- пихта белая,
- бук лесной,
- ясень обыкновенный,
- липа мелколистная,
- клен остролистный,
- клен-явор.
Что известно о "Зеленой стране"?
Это программа Президента Украины Владимира Зеленского. В ее рамках за ближайшие 3 года планируют высадить 1 миллиард новых деревьев. А в течение ближайших 10 лет – увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров.