У межах програми "Зелена країна" загалом планують збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів за найближчі 10 років.

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Як реалізовуватимуть план

Основним виконавцем ініціативи стане Державне лісове агентство, якому належить 73% українських лісів. До кінця 2024 року лісівники планують висадити понад 166 тисяч гектарів лісу.

Ми вже почали збільшувати власні потужності. За ці роки у нас має з'явитися 9 сучасних і технологічних селекційно-насіннєвих центрів,
– розповів Держлісагентства Юрій Болоховець.

Такий центр вже запрацював у Львові, а до кінця року має запрацювати й у Лимані Донецької області. Також технологічні насіннєві центри планують побудувати на Волині, Івано-Франківщині, Хмельниччині, Київщині, Сумщині, Херсонщині й Кіровоградщині.

Які дерева висадять

У межах програми "Зелена країна" лісівники будуть висаджувати одно- та двохрічні сіянці деревних та чагарникових порід – залежно від місцерозташування. Це будуть типові для України дерева:

  • дуб звичайний,
  • сосна звичайна,
  • сосна кримська,
  • ялина європейська,
  • ялиця біла,
  • бук лісовий,
  • ясен звичайний,
  • липа дрібнолиста,
  • клен гостролистий,
  • клен-явір.

Що відомо про "Зелену країну"?


Це програма Президента України Володимира Зеленського. У її межах за найближчі 3 роки планують висадити 1 мільярд нових дерев. А протягом найближчих 10 років – збільшити площу лісів на 1 мільйон гектарів.