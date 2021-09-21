Правительство планирует покрыть лесами 20% территории Украины

В рамках президентской программы "Зеленая страна" правительство хочет увеличить территорию лесов до 20% от общей площади Украины – это оптимальный показатель лесистости. Пока же леса покрывают лишь 15,9% территории нашего государства.

В рамках программы "Зеленая страна" в целом планируют увеличить площадь лесов на 1 миллион гектаров в ближайшие 10 лет.

Интересно "Ладошке счастья" – 20 лет: МакДональдз запустил юбилейную благотворительную кампанию

Как реализовывать план

Основным исполнителем инициативы станет Государственное лесное агентство, которому принадлежит 73% украинских лесов. До конца 2024 лесоводы планируют высадить более 166 тысяч гектаров леса.

Мы уже начали увеличивать собственные мощности. За эти годы у нас должен появиться 9 современных и технологичных селекционно-семеноводческих центров,

– рассказал Гослесагентства Юрий Болоховець.

Такой центр уже заработал во Львове, а к концу года должен заработать и в Лимане Донецкой области. Также технологические семенные центры планируют построить на Волыни, Ивано-Франковской, Хмельницкой, Киевской, Сумской, Херсонской и Кировоградской областях.

Какие деревья высадят

В рамках программы "Зеленая страна" лесоводы будут высаживать одно- и двухгодовые сеянцы древесных и кустарниковых пород – в зависимости от месторасположения. Это будут типичные для Украины дерева:

дуб обыкновенный,

сосна обыкновенная,

сосна крымская,

ель европейская,

пихта белая,

бук лесной,

ясень обыкновенный,

липа мелколистная,

клен остролистный,

клен-явор.