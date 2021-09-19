Автор разработки – общественная организация "Крыголам". Проект реализован при поддержке посольства Чехии в рамках Transition Promotion Program.
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Почему это важно
Результат вооруженного конфликта на востоке Украины – катастрофический ущерб окружающей среде и нарушение системы мониторинга ее состояния. Регион страдает от:
- затопление шахт;
- мусорных полигонов;
- лесных пожаров;
- тлеющих терриконов;
- проседания почв.
На сайте "Cxiд Ekomap" вы можете выбрать определенную проблему и посмотреть видеоролик о ней. Кроме того, вы получите информацию о методах и инструментах, которые помогут изменить ситуацию.
Первый шаг к решению проблемы – понимание ее масштабности. И главная цель "Cxiд Ekomap" – начать диалог о решении экологических проблем путем сбора данных и помощи тем, кто работает с вопросами экологии Донбасса,
– говорится на сайте.
Как присоединиться к проекту
Разработчики также приглашают всех желающих приобщиться дальнейшего наполнения карты, ведь это весомый вклад в восстановление и защиту нашей окружающей среды. Для наполнения карты нужно выполнить несколько простых действий:
- нажать на желтый плюсик на карте;
- выбрать одну из 10 категорий проблем;
- заполнить краткое описание;
- поставить пин на соответствующую точку на карте.