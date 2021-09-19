Автор розробки – громадська організація "Криголам". Проєкт реалізовано за підтримки посольства Чехії в рамках Transition Promotion Program.

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Чому це важливо

Результат збройного конфлікту на сході України – катастрофічна шкода довкіллю та порушення системи моніторингу його стану. Регіон страждає від:

затоплення шахт;

сміттєвих полігонів;

лісових пожеж;

тліючих териконів;

просідання грунтів.

На сайті "Cxiд Ekomap" ви можете обрати певну проблему та переглянути відеоролик про неї. Крім того, ви отримаєте інформацію про методи та інструменти, які допоможуть змінити ситуацію.

Перший крок до розв'язання проблеми – розуміння її масштабності. І головна мета "Cxiд Ekomap" – розпочати діалог про вирішення екологічних проблем шляхом збору даних і допомоги тим, хто працює з питаннями екології Донбасу,

– йдеться на сайті.

Як долучитися до проєкту

Розробники також запрошують усіх охочих долучитись подальшого наповнення мапи, адже це вагомий внесок у відновлення та захист нашого довкілля. Для наповнення мапи потрібно виконати декілька простих дій:

натиснути на жовтий плюсик на мапі; обрати одну з 10 категорій проблем; заповнити короткий опис; поставити пін на відповідну точку на мапі.

Дані візьмуть до уваги модератори сайту – місцеві екологічні неурядові організації. Ваша участь допоможе їм працювати ефективніше.