Представили интерактивную карту экологических проблем Донбаса: почему это важно

В Украине разработали интерактивную карту "Cхід Ekomap". Она ярко демонстрирует текущее состояние окружающей среды Донецкой и Луганской областей.

Автор разработки – общественная организация "Крыголам". Проект реализован при поддержке посольства Чехии в рамках Transition Promotion Program.

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Почему это важно

Результат вооруженного конфликта на востоке Украины – катастрофический ущерб окружающей среде и нарушение системы мониторинга ее состояния. Регион страдает от:

затопление шахт;

мусорных полигонов;

лесных пожаров;

тлеющих терриконов;

проседания почв.

На сайте "Cxiд Ekomap" вы можете выбрать определенную проблему и посмотреть видеоролик о ней. Кроме того, вы получите информацию о методах и инструментах, которые помогут изменить ситуацию.

Первый шаг к решению проблемы – понимание ее масштабности. И главная цель "Cxiд Ekomap" – начать диалог о решении экологических проблем путем сбора данных и помощи тем, кто работает с вопросами экологии Донбасса,

– говорится на сайте.

Как присоединиться к проекту

Разработчики также приглашают всех желающих приобщиться дальнейшего наполнения карты, ведь это весомый вклад в восстановление и защиту нашей окружающей среды. Для наполнения карты нужно выполнить несколько простых действий:

нажать на желтый плюсик на карте; выбрать одну из 10 категорий проблем; заполнить краткое описание; поставить пин на соответствующую точку на карте.

Данные возьмут во внимание модераторы сайта – местные экологические неправительственные организации. Ваше участие поможет им работать эффективнее.