Сегодня попробовать этот салат можно не только на его родине, но и во многочисленных ресторанах мира. Более того, вы можете даже приобрести его в супермаркете. Однако еще лучше – приготовить собственноручно дома!

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Сохраняйте рецепт классического греческого салата, продукты для которого можно найти в любом магазине. Кроме того, на приготовления блюда вы потратите не более 15 минут!

Ингредиенты

Для классического греческого салата подготовьте:

  • 3 помидора
  • 2 огурца
  • 1 болгарский перец
  • 1 луковица шалот
  • 3 столовые ложки оливок
  • 150 грамм сыра фета
  • 3 столовые ложки оливкового масла
  • пол чайной ложки сушеного орегано
  • сок половины лимона
  • соль
  • перец
  • 1 чайная ложка винного или яблочного уксуса
  • щепотка сахара

Приготовление

  1. Заправка: к оливковому маслу добавить соль, перец, лимонный сок и сушеный орегано. Дать настояться.
  2. Маринованный лук: нарезать тонкими полукольцами лук шалот или синий лук, добавить щепотку сахара и винный уксус. Оставить мариноваться.
  3. Овощи: нарезать большими кубовидными кусочками огурец, перец, томаты.
  4. Собрать салат: к овощам добавить маринованный лук и оливки.
  5. Полить заправкой сверху и хорошо перемешать.
  6. Добавить в смесь сыр фета, нарезанный большими кубиками.
  7. Готовый греческий салат можно посыпать свежим или сушеным орегано.

Быстро, просто и полезно! Такое блюдо отлично подойдет как для обыденного легкого ужина, так и для угощения гостей. Приятного аппетита!