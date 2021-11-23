Сегодня попробовать этот салат можно не только на его родине, но и во многочисленных ресторанах мира. Более того, вы можете даже приобрести его в супермаркете. Однако еще лучше – приготовить собственноручно дома!

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Сохраняйте рецепт классического греческого салата, продукты для которого можно найти в любом магазине. Кроме того, на приготовления блюда вы потратите не более 15 минут!

Ингредиенты

Для классического греческого салата подготовьте:

3 помидора

2 огурца

1 болгарский перец

1 луковица шалот

3 столовые ложки оливок

150 грамм сыра фета

3 столовые ложки оливкового масла

пол чайной ложки сушеного орегано

сок половины лимона

соль

перец

1 чайная ложка винного или яблочного уксуса

щепотка сахара

Приготовление

Заправка: к оливковому маслу добавить соль, перец, лимонный сок и сушеный орегано. Дать настояться. Маринованный лук: нарезать тонкими полукольцами лук шалот или синий лук, добавить щепотку сахара и винный уксус. Оставить мариноваться. Овощи: нарезать большими кубовидными кусочками огурец, перец, томаты. Собрать салат: к овощам добавить маринованный лук и оливки. Полить заправкой сверху и хорошо перемешать. Добавить в смесь сыр фета, нарезанный большими кубиками. Готовый греческий салат можно посыпать свежим или сушеным орегано.

Быстро, просто и полезно! Такое блюдо отлично подойдет как для обыденного легкого ужина, так и для угощения гостей. Приятного аппетита!