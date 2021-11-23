Сьогодні скуштувати цей салат можна не лише на його батьківщині, а й у численних ресторанах світу. Ба більше, ви можете навіть придбати його у супермаркеті. Однак ще краще – приготувати власноруч вдома!

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Зберігайте рецепт класичного грецького салату, продукти для якого можна знайти у будь-якому магазині. Крім того, на приготування страви ви витратите не більше ніж 15 хвилин.

Інгредієнти

Для класичного грецького салату підготуйте:

3 помідори

2 огірки

1 болгарський перець

1 цибулина шалот

3 столові ложки оливок

150 грамів сиру фета

3 столові ложки оливкової олії

пів чайної ложки сушеного орегано

сік половини лимона

сіль

перець

1 чайна ложка винного або яблучного оцту

дрібка цукру

Приготування

Заправка: до оливкової олії додати сіль, перець, лимонний сік та сушений орегано. настоятися. Маринована цибуля: нарізати тонкими півкільцями цибулю шалот або синю цибулю, додати дрібку цукру та винний оцет. Залишити маринуватися. Овочі: нарізати великими кубуватими шматочками огірки, перець, томати. Зібрати салат: до овочів додати мариновану цибулю та оливки. Полити зверху заправкою та добре перемішати. Додати до суміші сир фета, нарізаний великими кубиками. Готовий грецький салат можна посипати свіжим або сушеним орегано.

Швидко, просто та корисно! Така страва чудово підійде як для буденної легкої вечері, так і для частування гостей. Смачного!