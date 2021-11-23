Как приготовить классический греческий салат за 15 минут: простой и доступный рецепт
Источник:Bene Gusto
Греческий салат или "Хориатики" (деревенский салат) – именно так называют одно из самых популярных овощных блюд мира. По легенде, его рецептуру изобрели еще в Древней Греции.
Сегодня попробовать этот салат можно не только на его родине, но и во многочисленных ресторанах мира. Более того, вы можете даже приобрести его в супермаркете. Однако еще лучше – приготовить собственноручно дома!
Интересно Легкие и питательные: что нужно знать о салатах в ресторанах McDonald's
Сохраняйте рецепт классического греческого салата, продукты для которого можно найти в любом магазине. Кроме того, на приготовления блюда вы потратите не более 15 минут!
Ингредиенты
Для классического греческого салата подготовьте:
- 3 помидора
- 2 огурца
- 1 болгарский перец
- 1 луковица шалот
- 3 столовые ложки оливок
- 150 грамм сыра фета
- 3 столовые ложки оливкового масла
- пол чайной ложки сушеного орегано
- сок половины лимона
- соль
- перец
- 1 чайная ложка винного или яблочного уксуса
- щепотка сахара
Приготовление
- Заправка: к оливковому маслу добавить соль, перец, лимонный сок и сушеный орегано. Дать настояться.
- Маринованный лук: нарезать тонкими полукольцами лук шалот или синий лук, добавить щепотку сахара и винный уксус. Оставить мариноваться.
- Овощи: нарезать большими кубовидными кусочками огурец, перец, томаты.
- Собрать салат: к овощам добавить маринованный лук и оливки.
- Полить заправкой сверху и хорошо перемешать.
- Добавить в смесь сыр фета, нарезанный большими кубиками.
- Готовый греческий салат можно посыпать свежим или сушеным орегано.
Быстро, просто и полезно! Такое блюдо отлично подойдет как для обыденного легкого ужина, так и для угощения гостей. Приятного аппетита!